Fatalnie wyglądający wypadek Kingi Rajdy doprowadził do przerwania mistrzostw Polski w skokach narciarskich, które odbyły się we wtorek na skoczni w Wiśle. 20-latka opublikowała w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie po tamtym feralnym zdarzeniu.

Wtorkowe zawody rozgrywane były przy porywistym wietrze i padającym deszczu. W tych warunkach kilkoro zawodników i zawodniczek miało spore problemy.

Rajda zaliczyła groźny wypadek podczas drugiej serii rywalizacji pań. Trzykrotna mistrzyni Polski natychmiast otrzymała pomoc służb medycznych i została przetransportowana do szpitala na noszach.

- Można stwierdzić, że nastąpił splot wydarzeń. Skok był lekko spóźniony, a Kinga przy takich nieco szybciej rozkłada narty do stylu V, do tego trochę nierówno. Tutaj panowały takie warunki, że za progiem wiało mocniej z tyłu, po skosie, i lewa narta nie otrzymała wystarczającego podparcia w locie. Spowodowało to reakcję Kingi - opisywał skok swojej podopiecznej trener Łukasz Kruczek .

Na szczęście szczegółowe badania w szpitalu wykluczyły poważny uraz u 20-latki, która opublikowała w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie po swoim wypadku. Podczas feralnego zdarzenia poraniła swoją twarz, lecz po obrażeniach nie ma już niemal śladu.

Zdjęcie Zdjęcie opublikowane na Instagramie przez Kingę Rajdę / Instagram /

TB

Zdjęcie Upadek zawodniczki SSR LZS Sokół Szczyrk Kingi Rajdy w 2. serii konkursu mistrzostw Polski / Grzegorz Momot / PAP

