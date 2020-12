Już w czwartek mają odbyć się kwalifikacje do konkursu indywidualnego mistrzostw świata w lotach narciarskich. Tymczasem z Planicy nadchodzą niepokojące informacje na temat warunków, w jakich skoczkowie przechodzą testy na koronawirusa...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kolejne zwycięstwo Egnera Graneruda w Niżnym Tagile. wideo © 2020 Associated Press

Koronawirus w tym roku już raz storpedował organizację MŚ w lotach narciarskich, które pierwotnie miały odbyć się w marcu. Wówczas pandemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich. Podjęto decyzję o przełożeniu mistrzostw, a także przedwczesnym zakończeniu norweskiego turnieju Raw Air.

Reklama

MŚ zdecydowano się przenieść na grudzień, by organizatorzy zyskali czas na stworzenie bezpiecznych warunków. Okazuje się jednak, że sporo wątpliwości wzbudza sposób przeprowadzania testów na koronawirusa wśród skoczków.

"Jak już Niemcy dojadą do punktu poboru wymazów na Covid w Planicy... to myślę ze trener Stefan (Horngacher - przyp. red.) rozpęta taką burzę, jakiej dawno nie było" - napisał na Twitterze dziennikarz Eurosportu Kacper Merk. Były szkoleniowiec Polaków znany jest z rygorystycznego podejścia do przestrzegania koronawirusowych obostrzeń.

Warunki, w jakich przeprowadza się testy, opisał także dziennikarz portalu skijumping.pl Dominik Formela.



"Klasyczna przychodnia w małym miasteczku, tłoczenie się w ciasnych korytarzach, gdzie przewija się masa przypadkowych ludzi... Mocny początek jednej z najważniejszych imprez sezonu" - przekazał Formela.



Przeprowadzanie testów w warunkach zwiększających ryzyko zakażenia może dziwić tym bardziej, że skoczkowie od początku sezonu mają problem z koronawirusem. Już po zawodach w Wiśle okazało się, że zakażona jest część austriackiej kadry wraz z m.in. Gregorem Schilerenzauerem. Niedawno poinformowano o kolejnych przypadkach koronawirusa w reprezentacji Austrii, a także u dyrektora PŚ Sandro Pertile.

Pozytywne testy w tym sezonie na koronawirusa otrzymali także reprezentanci Rosji oraz jeden z członków sztabu bułgarskiego skoczka Władimira Zografskiego.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!

Zdjęcie Stefan Horngacher będzie zły? / Kacper Kirklewski / Newspix

WG