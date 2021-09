Skoki narciarskie. Karl Geiger: Waga to oczywiście problem, ale hardkorowe czasy już dawno minęły

Skoki Narciarskie

W oczekiwaniu na rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, media co pewien czas sprawdzają, co słychać u czołowych zawodników. Tym razem do tablicy został wywołany Karl Geiger, który poruszył między innymi temat wagi u skoczków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Adam Małysz: 14 medali to wielki sukces. Możemy być dumni z polskich sportowców (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport