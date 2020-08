Reprezentanci Polski w skokach narciarskich przygotowują się do nowego sezonu zimowego. W poniedziałek na skoczni narciarskiej w Wiśle podopieczni Michała Doleżala, na czele z Kamilem Stochem, szlifowali formę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner dla Interii: Ta grupa ma dużo szczęścia, że obok jest Małysz. Wideo TV Interia

Do konkursów z cyklu letniego Grand Prix w Wiśle pozostały mniej niż dwa tygodnie. Choć dla skoczków narciarskich najważniejsza jest zima, z tyłu głowy z pewnością pojawia się chęć dobrego zaprezentowania się przed własną publicznością.

Reklama

W poniedziałek reprezentanci Polski trenowali na wiślańskim obiekcie im. Adama Małysza. Nie pomagał im żar lejący się z nieba, który musiał solidnie doskwierać zawodnikom ubranym w kombinezony.

Z uśmiechem na twarzy zjawił się na skoczni Kamil Stoch. To właśnie on przesłał swoim fanom wirtualną pocztówkę, relacjonując, że cykl przygotowań do zimy jest w toku, a sportowcy ciężko pracują.