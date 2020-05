W poniedziałek media obiegła informacja o powołaniu Heinza Kuttina na stanowisko trenera francuskich skoczków narciarskich. Nowy szkoleniowiec ma być szansą na rozwój młodych talentów w tym kraju.

Francuzki Związek Narciarski poinformował o objęciu stanowiska szkoleniowca francuskich skoczków narciarskich przez Heinza Kuttina. Od przyszłej zimy słynny austriacki trener ma zastąpić Nicolasa Bala, który swoją funkcję pełnił od sezonu 2018/2019.

"Dla nas jest to źródło dumy i ważny krok. Mamy duży potencjał wśród młodych ludzi, ale nie możemy go przekształcić na wyniki na najwyższym poziomie i to jest nasz problem. Wierzę, że Heinz jest osobą, która pomoże im zmienić kurs i sprawi, by naprawdę zaistnieli. Ostatecznie naszym projektem jest ponowne wyrównanie składu czterech zawodników w Pucharze Świata. To wyzwanie sprawiło mu przyjemność i dlatego zgodził się przyjąć propozycję" - powiedział we francuskim "L'Équipe" Jerome Laheurte - specjalista ds. skoków i kombinacji narciarskiej w tamtejszym związku.

Kuttin w ostatnim czasie pracował jako szkoleniowiec chińskich skoczkiń narciarskich. Z tamtejszą reprezentacją narodową współpracował od prawie dwóch lat.