Halvor Enger Granerud zwyciężył w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Titisee-Neustadt, odnosząc tym samym swój szósty triumf w tym sezonie. 24-latek ma szansę poprawić rekord swojego rodaka, Roara Ljoekelsoeya pod względem wygranych w pojedynczym sezonie. - Na jego miejscu nie czułbym się zbyt bezpiecznie - mówił.

Granerud zdecydowanie dominował w pierwszych konkursach sezonu, odnosząc aż pięć zwycięstw z rzędu. Był też zdecydowanym faworytem Turnieju Czterech Skoczni, ale w imprezie zajął "dopiero" czwarte miejsce. Na zwycięski szlak powrócił w niedzielę, pewnie zwyciężając w Titisee-Neustadt.

24-letni zawodnik ma tym samym w dorobku w obecnym sezonie sześć wygranych. Wśród norweskich skoczków w pojedynczym sezonie więcej wygranych zaliczył tylko Roar Ljoekelsoey (7 zwycięstw w 2003/2004), a szanse na to, by go zdetronizować Granerud ma bardzo duże.



On sam nie ukrywa, że czuje się na siłach, by sprostać temu zadaniu. - Na jego miejscu nie czułbym się zbyt bezpiecznie - mówił, cytowany przez "Verdens Gang". Podobnego zdania jest kolega z kadry, Daniel Andre Tande. - Jeśli będzie skakać tak, jak w Niemczech, nie będzie mieć z tym problemu - ocenił.



Kolejną szansą na pucharowe zwycięstwo będzie indywidualny konkurs w Zakopanem, który odbędzie się już w najbliższy weekend.



