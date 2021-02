Po zawodach Pucharu Świata w skokach w niemieckim Klingenthal w czołówce listy płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) przewagę nad rywalami powiększył Norweg Halvor Egner Granerud, który ma już na koncie 183 tys. franków szwajcarskich. Drugi jest Kamil Stoch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Kot: Stoch i Kubacki zaliczyli bardzo udany weekend (POLSAT SPORT). WIdeo Polsat Sport

Granerud zgarnął w weekend ponownie całą pulę i zainkasował 23 tys. franków szwajcarskich. W sumie po 22 konkursach zarobił 183 tys. CHF (ok. 772,3 tys. złotych).

Reklama

Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który w sobotę był drugi, a w niedzielę szósty jest wiceliderem listy płac z kwotą 127 950 CHF, wliczając w to 20 tys. CHF za triumf w Turnieju Czterech Skoczni (łącznie ok. 540 tys. zł).



Na trzecim miejscu pod względem oficjalnych zarobków plasuje się Niemiec Markus Eisenbichler (115 850 CHF), zaś dwie kolejne zajmują Polacy: Piotr Żyła, który wyprzedza Dawida Kubackiego. Żyła w sobotę był czwarty, zaś w niedzielę po słabym skoku w pierwszej serii uplasował się ostatecznie na 17. pozycji.



W kolejny weekend skoczkowie ponownie zawitają do Zakopanego (zamiast zawodów w Pekinie), więc reprezentanci Polski będą mieli szanse na podwyższenie swoich apanaży na dobrze znanym im obiekcie.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.



Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.



Lista płac Pucharu Świata po 22 z 39 zawodach (kwoty we frankach szwajcarskich i złotych):

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 183 000 CHF (772,3 tys. zł)

2. Kamil Stoch 127 950 (540 tys.)

3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 115 850 (489 tys.)

4. Piotr Żyła 85 050 (359 tys.)

5. Dawid Kubacki 82 900 (350 tys.)

...

14. Andrzej Stękała 49 500 (209 tys.)

25. Klemens Murańka 15 550 (65,6 tys.)

28. Jakub Wolny 13 400 (56,5 tys.)

36. Aleksander Zniszczoł 8 100 (34,2 tys.)

41. Paweł Wąsek 6 150 (26 tys.)

55. Maciej Kot 1 650 (7 tys.)

67. Stefan Hula 200 (845)

69. Tomasz Pilch 100 (422)

Zdjęcie Kamil Stoch /PAP



PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1406 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 977 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 845 pkt 4. Piotr Żyła (Polska) 665 pkt 5. Robert Johansson (Norwegia) 661 pkt 6. Dawid Kubacki (Polska) 640 pkt 7. Anże Laniszek (Słowenia) 616 pkt 8. Karl Geiger (Niemcy) 489 pkt 9. Marius Lindvik (Norwegia) 482 pkt 10. Yukiya Sato (Japonia) 450 pkt ... 15. Andrzej Stękała (Polska) 354 25. Jakub Wolny

(Polska) 133 29. Klemens Murańka

(Polska) 112 36. Aleksander Zniszczoł (Polska) 81 40. Paweł Wąsek (Polska) 62 53. Maciej Kot (Polska) 17 67. Stefan Hula (Polska) 2 69. Tomasz Pilch (Polska) 1