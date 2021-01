Halvor Egner Granerud - aktualny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zwierzył się, że marzy o kolacji w ekskluzywnej restauracji. W ostatnich latach Norweg funkcjonował niemal na skraju ubóstwa.

W piątek przekroczył bowiem sumę miliona koron (ok.440 tys. złotych) zarobionych na premiach w tym sezonie. A jeszcze w lecie ubiegłego roku żył wręcz na skraju ubóstwa, pomagała mu rodzina, a on sam pracował na zastępstwie na godziny w ... przedszkolu.

Przed Turniejem Czterech Skoczni Norweg wygrał aż pięć konkursów PS z rzędu, przechodząc do historii norweskich skoków jako pierwszy, który tego dokonał. Przyznał jednak szczerze, że ważne dla niego są też pieniądze zarobione na premiach.

- Nie jestem rozrzutny i jestem przyzwyczajony do skromnego życia, więc nic się w moim życiu nie zmieni. Zarobione pieniądze zostaną wpłacone na konto oszczędnościowe i umożliwią mi kontynuowanie kariery skoczka przez najbliższe 3-4 lata w komfortowej sytuacji finansowej, jakiej nigdy jeszcze nie miałem. Będę sam pożyczał od siebie i wpłacał z powrotem, z ustalonym przez siebie wysokim procentem - wyjaśnił skoczek na łamach portalu "Nettavisen".

Podkreślił, że po kilku naprawdę chudych latach, kiedy nawet posiłek w sieciowym fast foodzie za 100 koron (44 złote) był luksusem, nie mówiąc już o pizzy, która dla niego dostępna była tylko w wersji mrożonej w supermarkecie, teraz może spełnić swoje największe kulinarne marzenie.

Jest nim kolacja z dziewczyną w restauracji polecanej przez przewodnik Michelina.

W Trondheim, gdzie mieszka, działają trzy lokale z jedną gwiazdką. W całej Norwegii jest ich 12, a "tania" kolacja na dwie osoby w takiej restauracji kosztuje ok. 3-4 tysiące koron (1300-1800 złotych), bez napojów. W trzygwiazdkowej w Oslo jest to już 6000 tysięcy koron (2600 złotych) za standardowe menu plus dwa za wino lub tysiąc za ... wodę i soki.

- Nie będę miał problemu z wyborem restauracji w Trondheim, ponieważ zjemy kolację w każdej z nich i muszę się zastanowić tylko nad kolejnością. Z moją dziewczyną nie ograniczymy się jednak do tego miasta. Po miesiącach diety i dbania o wagę będę naprawdę głodny - powiedział Granerud.

Publiczne wyjawienie tego marzenia może mieć jednak także inne konsekwencje - zauważają lokalne media, m.in. wychodzący w Trondheim dziennik "Adresseavisen".

Ich zdaniem fakt, że Granerud jest obecnie najpopularniejszym sportowcem w tym mieście i cieszy się statusem mega gwiazdy, może spowodować, że każda z "michelinowych" restauracji będzie chciała mieć go pierwszego przy swoim stole. Oszczędny z natury skoczek może być zatem kuszony bezpłatnymi zaproszeniami lokali, dla których będzie to doskonała okazja do reklamy.

- W przypadku zamknięcia lokali z powodu pandemii koronawirusa skoczek może liczyć na dostawę do domu, a kurierzy będą stali w kolejce, nawet ci z pizzami i kebabami, tak, że nie będzie głodny - żartobliwie skomentowały sytuację norweskie media.

