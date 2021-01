Norweski skoczek Halvor Egner Granerud zwyciężył w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Willingen i przypieczętował triumf w miniturnieju "Willingen Six". W wywiadzie z norweską telewizją przyznał, że odpowiednio zadbał o rozgrzane mięśnie i miał szczęście.

- Spisałem się bardzo dobrze. Czekałem maksymalnie długo z wyjściem na górę, bo wiedziałem, że na skok czeka się dłużej niż zazwyczaj. Dzięki temu byłem rozgrzany, a skok okazał się bardzo dobry. Dopisało też szczęście związane z warunkami wietrznymi - powiedział lider klasyfikacji Pucharu Świata dla norweskiej telewizji "NRK".

W samych superlatywach o swoim podopiecznym wypowiadał się Alexander Stoeckl, trener Norwegów. - Jestem pod wrażeniem, niewiarygodne, że udaje mu się zachować nerwy i oddać taki skok, w wyjątkowo wymagających warunkach. Wiało ze wszystkich stron, ale on sobie poradził. To odróżnia go od wszystkich innych skoczków - stwierdził Stoeckl, chwaląc Graneruda.

Granerud stał się autorem nowego rekordu w historii norweskich skoków narciarskich wśród mężczyzn. Do tej pory w jednym sezonie Pucharu Świata najwięcej zwycięstw (siedem) miał na koncie Roar Ljoekelsoey. Od niedzielnego Pucharu Świata w Willingen to Granerud jest w tej klasyfikacji najlepszy, był to jego ósmy triumf w sezonie.

Willingen Six 2021 1. Halvor Egner Granerud 574 pkt 2. Daniel Andre Tande 533 3. Markus Eisenbichler 517,4 4. Piotr Żyła 512,6 5. Dawid Kubacki 503,7 6. Bor Pavlovcić 487,6 7. Marius Lindvik 482,4 7. Ryoyu Kobayashi 482,4 9. Kamil Stoch 481,9 10. Robert Johansson 476,2 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1206 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 888 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 725 pkt 4. Piotr Żyła (Polska) 602 pkt 5. Robert Johansson (Norwegia) 579 pkt 6. Dawid Kubacki (Polska) 568 pkt 7. Anże Laniszek (Słowenia) 545 pkt 8. Karl Geiger (Niemcy) 489 pkt 9. Marius Lindvik (Norwegia) 482 pkt 10. Daniel Huber (Austria) 417 pkt ... 15. Andrzej Stękała (Polska) 332 27. Klemens Murańka (Polska) 111 29. Jakub Wolny (Polska) 105 34. Aleksander Zniszczoł (Polska) 81 39. Paweł Wąsek (Polska) 62 53. Maciej Kot (Polska) 17 67. Stefan Hula (Polska) 2 69. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 3933 pkt 2. Polska 3606 pkt 3. Niemcy 2923 pkt 4. Austria 2433 pkt 5. Słowenia 1851 pkt 6. Japonia 1722 pkt 7. Szwajcaria 421 pkt 8. Finlandia 279 pkt Zobacz pełną tabelę

