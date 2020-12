Gregor Schlierenzauer poinformował, że walkę z koronawirusem ma już za sobą. Tym samym Austriak w teorii może wziąć udział w rozpoczynających się w czwartek Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich.

U Schlierenzauera zakażenie wykryto po inauguracyjnym weekendzie Pucharu Świata w Wiśle. Zawodnik zaliczył przymusową przerwę od startów, lecz wiele wskazuje na to, że już za kilka dni oglądać możemy go w Planicy. Jak poinformował za pośrednictwem bloga czuje się znakomicie i jest duża szansa, że wyjedzie do Słowenii.

- Moje płuca i serce pracują prawidłowo, test PCR również dał wynik negatywny. Jestem zdrowy i tak też się czuję - napisał. Zapowiedział także, że już we wtorek ma zamiar wrócić do treningów na skoczni w Seefeld, a po kolejnych dwóch dniach - udać się do Planicy.



- Jeżeli przeprowadzony tam test także da wynik negatywny, wrócę do "bańki" Pucharu Świata - cieszył się.



Reprezentacja Austrii boryka się z prawdziwą falą zakażeń. Koronawirus "uziemił" sporą część kadry, a wśród zakażonych są między innymi Stefan Kraft, Michael Hayboeck czy Manuel Fettner.



(TC)



