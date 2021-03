Triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvor Egner Granerud był także najlepiej zarabiającym skoczkiem narciarskim sezonu 2020/21. Norweg jako jedyny dopisał na swoje konto ponad 200 tys. franków szwajcarskich. Trzeci w zestawieniu jest Kamil Stoch.

Granerud w 25 indywidualnych i trzech drużynowych konkursach Pucharu Świata zarobił 207 100 franków szwajcarskich (874 tys. złotych) i wyraźnie wyprzedził rywali. Drugi na liście Niemiec Markus Eisenbichler zarobił 144 550 CHF, a trzeci Stoch - 138 950, wliczając w to 20 tys. CHF za triumf w Turnieju Czterech Skoczni (łącznie ok. 586,4 tys. zł). Trzykrotny mistrz olimpijski miał słabszą końcówkę sezonu - jedynie w niedzielnych zawodach w Planicy na mamuciej skoczni był 20., co oznacza dodatkowe 1110 CHF.

Pozostali Polacy zajęli na liście płac lokaty poza pierwszą piątką. Piotr Żyła był siódmy (100 950 CHF), a Dawid Kubacki ósmy (100 100). Na 15. pozycję awansował Andrzej Stękała - to najlepszy sezon 25-letniego skoczka tak pod względem sportowym (16. miejsce), jak i finansowym.



FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.



Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.



Lista płac Pucharu Świata w sezonie 2020/21 (kwoty we frankach szwajcarskich i złotych):

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 207 100 CHF (862,1 tys. zł)

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 144 550 (610 tys.)

3. Kamil Stoch 138 950 (586,4 tys.)

7. Piotr Żyła 100 950 (426 tys.)

8. Dawid Kubacki 100 100 (422,4 tys.)

15. Andrzej Stękała 61 250 (258,5 tys.)

28. Jakub Wolny 19 500 (82,3 tys.)

29. Klemens Murańka 18 450 (77,9 tys.)

42. Aleksander Zniszczoł 8 100 (34,2 tys.)

47. Paweł Wąsek 6 150 (26 tys.)

58. Maciej Kot 1 650 (7 tys.)

74. Stefan Hula 200 (845)

76. Tomasz Pilch 100 (422)