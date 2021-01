Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvor Egner Granerud i 11 czołowych norweskich skoczków narciarskich nie wystartuje w mistrzostwach kraju 19 stycznia w Trondheim. Powodem jest ... kwarantanna.

Powracający do kraju norwescy uczestnicy zawodów Pucharu Świata w Zakopanem i Pucharu Kontynentalnego w Innsbrucku, w myśl obowiązujących przepisów sanitarnych, będą musieli poddać się 10-dniowej kwarantannie.

"Organizatorzy nie zgodzili się na zrobienie wyjątku, bowiem norweskie przepisy epidemiologiczne takowych nie przewidują. Każdy przyjeżdżający z zagranicy musi poddać się 10-dniowej kwarantannie. Szkoda mi Halvora, bo mistrzostwa kraju są bardzo prestiżowymi zawodami, a on z pewnością stanąłby na podium i to raczej na najwyższym" - powiedział kierownik reprezentacji Norwegii Clas Brede Brathen.



Jak wyjaśnił, szóstka skoczków, którzy wystartują w Zakopanem 16-17 stycznia, wróci do Norwegii zaraz po zawodach i zostanie odizolowana w miejscach zamieszkania. Kwarantannę można jednak przerwać w przypadku kolejnego wyjazdu za granicę. W tej sytuacji niezagrożony jest ich wyjazd na następne zawody PŚ, do Lahti 23-24 stycznia. Po kolejnym przekroczeniu granicy rozpocznie się jednak następna kwarantanna, znów w pełnym wymiarze.



W Zakopanem wystartują poza Granerudem - Marius Lindvik, Daniel Andre Tande, Johann Forfang, Robert Johansson i Thomas Aasen Markeng. W Innsbrucku będą to Sander Vossan Eriksen, Sondre Ringen, Anders Hare, Andreas Granerud Buskum, Benjamin Oestvold i Bendik Jakobsen Heggli. Wszyscy otrzymali zakaz startu w mistrzostwach kraju.



O wykluczeniu ich z udziału w mistrzostwach zdecydowały lokalne władze Trondheim. Zawodnicy zamierzają zwrócić się prośbą o zmianę decyzji do ministerstwa kultury i sportu. "Nie sądzę jednak, aby to coś zmieniło. W Norwegii wszyscy traktowani są równo" - zaznaczył Brathen. Dodał na antenie telewizji NRK, że: "poradzono nam wręcz, aby nawet nie tracić energii na taki krok".



Zbigniew Kuczyński

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 948 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 684 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 622 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 473 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 469 pkt 6. Karl Geiger (Niemcy) 391 pkt 7. Anże Laniszek (Słowenia) 388 pkt 8. Robert Johansson (Norwegia) 375 pkt 9. Marius Lindvik (Norwegia) 337 okt 10. Yukiya Sato (Japonia) 326 pkt ... 14. Andrzej Stękała (Polska) 250 30. Aleksander Zniszczoł (Polska) 79 34. Jakub Wolny (Polska) 69 38. Paweł Wąsek (Polska) 59 39. Klemens Murańka (Polska) 57 51. Maciej Kot (Polska) 17 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Polska 2398 pkt 2. Norwegia 2380 pkt 3. Niemcy 2036 pkt 4. Austria 1463 pkt 5. Słowenia 1088 pkt 6. Japonia 1064 pkt 7. Rosja 259 pkt 8. Szwajcaria 200 pkt 9. Finlandia 110 pkt 10. Kanada 100 pkt 11. Estonia 34 pkt 12. Włochy 8 pkt 13. Czechy 6 pkt 14. USA 3 pkt 14. Bułgaria 3 pkt