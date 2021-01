Skoki narciarskie. FIS Cup w Zakopanem. Zaskakujące powołania w reprezentacji Polski

W weekend 9-10 stycznia w Zakopanem odbyć się mają zawody FIS Cup. Polski Związek Narciarski za pomocą mediów społecznościowych poinformował o powołaniach polskich skoczków na ten konkurs. Na liście startowej znajdzie się 20 Polaków. Co zaskakujące nie braknie tam podopiecznych Michala Dolezala.

FIS Cup w skokach narciarskich to swego rodzaju cykl zawodów trzeciej kategorii. Jedne z nich odbędą się w Zakopanem w dniach 9-10 stycznia. Polski Związek Narciarski powołał na nie 20 skoczków. Wśród nich znalazło się wielu juniorów, ale nie brakło także zawodników z pierwszej reprezentacji.

W zawodach FIS Cupu powalczą: Mateusz Gruszka, Kacper Juroszek, Jan Habdas, Arkadiusz Jojko, Krzysztof Kieta, Szymon Zapotoczny, Stanisław Ciszek, Wiktor Fickowski, Jarosław Krzak, Stanisław Majerczyk, Karol Niemczyk, Adam Niżnik, Wiktor Pękala, Robert Ryś, Jan Rzadkosz, Wiktor Węgrzynkiewicz, a także Marcin Wróbel. Poza nimi wśród powołanych znalazł się również Jakub Wolny, Tomasz Pilch oraz Stefan Hula.

Cała ta trójka należy do podopiecznych trenera pierwszej reprezentacji - Michala Doleżala. Start w zawodach FIS Cupu może być jednak dla nich dobrym przetarciem przed Pucharem Świata w Zakopanem, który odbędzie się 16-17 stycznia.

Wśród powołanych na zawody FIS Cup zabrakło Pawła Wąska. Może to oznaczać, iż Michal Doleżal planuje zabrać go na Puchar Świata do Titisee-Neustadt.

