Na skoczni Aist odbyły się pierwsze w rozgrywkach Pucharu Świata kwalifikacje, które przyniosły ze sobą szereg nieoczekiwanych rezultatów. Jedną z największych niespodzianek był awans do głównej części zawodów Fatiha Ardy Ipcioglu.

Turek stał się tym samym pierwszym w historii Pucharu Świata reprezentantem tego kraju, który będzie miał okazję powalczyć o punkty. Po udanym dla siebie skoku na 110,5 metra i zajęciu 41. miejsca skoczek zwrócił się do polskich kibiców.

PŚ w Niżnym Tagile. Fatiha Ardy Ipcioglu zwrócił się do polskich kibiców

"Bardzo dziękuje polskim fanom" - skomentował w mediach społecznościowych Ipcioglu, czym od razu "zapunktował" u polskich sympatyków skoków narciarskich. Jego słowa zostały ciepło przyjęte "I już Cię lubię" napisał jeden z użytkowników Twittera.

Kamil Stoch okazał się najlepszy w kwalifikacjach do pierwszego w sezonie konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polak skoczył 135 metrów. Pięciu polskich skoczków zapewniło sobie udział w sobotnim konkursie PŚ inaugurującym rozgrywki 2021/22.

