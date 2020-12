Austriacka skoczkini narciarska, Eva Pinkelnig, podczas środowego treningu na skoczni w Seefield zaliczyła poważny upadek. W jego wyniku doznała m.in. pęknięcia śledziony.

Jak poinformowała oficjalna strona austriackiej federacji, do zdarzenia doszło, gdy zawodniczka podchodziła do lądowania. Z bliska widział je asystent trenera kobiecej kadry, Romed Moroder, który błyskawicznie wezwał pomoc.



32-latka została przewieziona do szpitala w Innsbrucku, gdzie w godzinach wieczornych przeszła operację śledziony, zakończoną sukcesem.

- Służby ratunkowe zadziałały idealnie. Póki co nie wiemy jednak, kiedy Eva będzie mogła wrócić na skocznię. Najważniejsze, by wróciła do pełni sił, bo ostatnio prezentowała znakomitą formę - komentował Harald Rodlauer, główny trener reprezentacji.



Pinkelnig ma w dorobku między innymi dwa srebrne medale mistrzostw świata - zdobyte w konkursach drużynowych w 2019 roku. Jest także trzecią zawodniczką klasyfikacji generalnej ostatniego sezonu Pucharu Świata. Na koncie ma łącznie trzy zwycięstwa w konkursach i 13 lokat w czołowej trójce.

