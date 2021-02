Podczas finałowej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata kobiet w Hinzenbach Eirin Maria Kvandal zaliczyła groźnie wyglądający upadek, po którym nie była w stanie o własnych siłach opuścić zeskoku. Jak przyznała, prawdopodobnie doznała zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

Norweżka po pierwszej serii zajmowała w konkursie na skoczni HS90 czwarte miejsce. W finale, po locie na 88. metr groźnie upadła i nie była w stanie podnieść się z zeskoku. Została zniesiona na noszach i przewieziona do szpitala w Linz. Aktualnie wciąż jest badana.

