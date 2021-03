Oficjalne konto norweskiej drużyny skoczków narciarskich zamieściło w mediach społecznościowy filmik z wyrazami wsparcia dla wracającego do zdrowia po koszmarnym wypadku Daniela-Andre Tandego. Słowa otuchy dla poturbowanego 27-latka przekazali Norwegowie, ale i przedstawiciele innych nacji, wśród nich Dawid Kubacki.

W poniedziałek w końcu usłyszeliśmy kolejne dobre nowiny w sprawie stanu zdrowia norweskiego skocznia, który w ubiegłym tygodniu runął z dużej wysokości na zeskok skoczni w Planicy.



Jak poinformowała norweska federacja, Tande został już wybudzony ze śpiączki i oddycha samodzielnie. Zdołał nawet porozmawiać z mamą i dziewczyną, które przyleciały dla niego do Słowenii ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Dochodzący do zdrowia Tande mógł się uśmiechnąć, gdy zobaczył nagranie, które przygotowali dla niego pozostali zawodnicy, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Kubacki, Granerud i reszta ślą życzenia dla Tandego

- Cześć, jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Próbowaliśmy dać z siebie wszystko i dużo myśleliśmy o tobie po twoim "małym upadku". Życzę ci wszystkiego najlepszego. Kochamy cię. Dobrze wiedzieć, że wszystko zdaje się być w porządku. Szybkiego powrotu do zdrowia - mówi na opublikowanym filmie Halvor Egner Granerud.



- Niewiele mogę w tym momencie powiedzieć. Mam nadzieję, że szybko dochodzisz do zdrowia. Trzymam kciuki, by ponownie zobaczyć cię uśmiechniętego na skoczni tak szybko, jak to tylko możliwe - dodał Dawid Kubacki.



Na nagraniu pojawili się także: Robert Johansson, Johann Andre Forfang, Marius Lindvik, Karl Geiger, Stefan Kraft oraz Peter Prevc. Całość została zamieszczona w mediach społecznościowych.



