Norweskie media poinformowały, że Daniel-Andre Tande, który w ubiegły czwartek zaliczył poważny upadek na skoczni w Planicy, opuści oddział intensywnej terapii szpitala w Lublanie. W najbliższych dniach zapadnie decyzja o jego możliwym powrocie do ojczyzny.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. PŚ w Planicy. Daniel Andre Tande miał koszmarny wypadek. Wideo © 2021 Associated Press

Tande w serii próbnej przed czwartkowym konkursem PŚ tuż po wyjściu z progu stracił kontrolę nad nartami i runął na zeskok. Do szpitala został przetransportowany helikopterem. Skoczek został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, a badania wykazały między innymi przebicie płuca i złamanie obojczyka.

Reklama

Szczęśliwie, stan zdrowia zawodnika szybko się poprawia. W poniedziałek został wybudzony, a w środę ma opuścić oddział intensywnej terapii. Jak czytamy, w najbliższych dniach lekarze, w porozumieniu z firmą ubezpieczeniową będą analizować możliwość przetransportowania Tandego do Norwegii.



- Nawet, jeżeli wieści są bardzo dobre, nie możemy zapominać jak poważny był to upadek. Podchodzimy do tego ostrożnie, bo transport może wywołać niepotrzebny stres - mówił dyrektor sportowy reprezentacji, Clas Brede Braethen.



TC