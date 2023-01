Skoki narciarskie czeka rewolucja? Szalony pomysł dyrektora Pucharu Świata

Skoki narciarskie czeka rewolucja?

To nie zmienia faktu, że obecnie pucharowe zawody "od deski do deski" śledzą tylko pasjonaci. Jak zdradził w rozmowie z TVP Sport dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, FIS jest świadomy, że podczas konkursów są dwa momenty, które mniej interesują kibiców. - Pierwszy moment, który nie przyciąga widza przed telewizorem, to chwile po starcie pierwszej serii. Drugi to początek drugiej - zauważył.