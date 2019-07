Niemka Carina Vogt, złota medalistka olimpijska z Soczi z 2014 roku w skokach narciarskich kobiet, doznała poważnej kontuzji podczas treningów w austriackim Stams i nie będzie mogła startować w nadchodzącym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoczkowie wspierali Kubicę podczas GP Austrii. Opowiedzieli o swojej pasji do sportów motorowych (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

27-letnia Vogt trenowała w Stams na zgrupowaniu kadry Niemiec. Po upadku doznała uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym stawie kolanowym.

Reklama

Zawodniczka została przewieziona do kliniki ortopedycznej w Monachium, gdzie lekarze stwierdzili, że staw jest niestabilny i będzie wymagał usztywnienia przez kilka miesięcy.

Sztab medyczny reprezentacji Niemiec przewiduje, że Vogt będzie mogła treningi wznowić najwcześniej pod koniec 2019 roku, a na skocznię najwcześniej wyjdzie za rok. W tej sytuacji cały sezon musi spisać na straty.

- To dla nas ogromna strata, brak Cariny znacznie osłabi naszą ekipę. Życzymy jej powrotu do zdrowia. Wierzę, że wróci do zespołu na mistrzostwa świata w 2021 roku w Oberstdorfie - powiedział trener kadry kobiet Niemiec Andreas Bauer.

Vogt jest pierwszą w historii mistrzynią olimpijską w skokach narciarskich kobiet (2014), pięciokrotną złotą medalistką mistrzostw świata (w tym dwukrotnie w konkursach indywidualnych) i raz brązową. W MŚ juniorów w 2012 roku sięgnęła po srebro w drużynie i brąz indywidualnie.