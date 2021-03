W przeniesionych z soboty na niedzielę zawodach Pucharu Kontynentalnego zwyciężył Ulrich Wohlgenannt z Austrii. W czołowej dziesiątce znalazło się dwóch Polaków: Stefan Hula był szósty, a Klemens Murańka ósmy.

Pierwsze zawody rangi Pucharu Kontynentalnego na Wielkiej Krokwi pierwotnie miały odbyć się w sobotę, ale zostały przeniesione na niedzielę, z uwagi na niosące za sobą niebezpieczeństwo mocne podmuchy wiatru.



Po jednym ze skoków w sobotniej serii próbnej Benjamin Oestvold pofrunął na 150 metrów, co jest nieoficjalnym rekordem skoczni. W pierwszej serii pierwszego niedzielnego konkursu prowadzi Markus Schiffner z Austrii po skoku na 138 metrów.



Najwyżej sklasyfikowany z Polaków jest Aleksander Zniszczoł, który dzięki uzyskanej odległości 133 metrów, jest na 10. miejscu ze stratą ośmiu punktów do lidera.



Klemens Murańka jest 11; a Stefan Hula 12 (pierwszy osiągnął 130,5 metra, a drugi 134. metry). Udział w zawodach biorą także Paweł Wąsek (17. miejsce, 134 metry), Jakub Wolny (19. miejsce, 131,5 metra).



Z ekipy "Biało-czerwonych do drugiej serii zakwalifikowali się także Tomasz Pilch (21. miejsce, 132 metry) oraz Maciej Kot (25. miejsce, 128 metrów).



Do finałowej rundy nie dostali się Kacper Juroszek (118 metrów), Jan Habdas (116,5 metra), Mateusz Gruszka (117 metrów), Jarosław Krzak (104 metry) i Arkadiusz Jojko (110 metrów).

Siedmiu polskich skoczków w rundzie finałowej

Fatalnie spisał się Kot, który w drugiej próbie skoczył najsłabiej z wszystkich (117,5 metra) i spadł na ostatnie miejsce. Chwilę później Jarkko Maattta z Finlandii wyrównał najlepszy dystans rywalizacji, lądując aż na 139. metrze.



Swojej pozycji z pierwszej serii nie utrzymał też Pilch, skacząc na 126 metrów. Na ustabilizowanym poziomie zaprezentował się Jakub Wolny, który w drugim skoku osiągnął 131 metrów.

Podobny występ do Wolnego zanotował Wąsek, uzyskując 129,5 metra. Hula, Murańka i Zniszczoł skakali jeden po drugim.

131 metrów i pozycję lidera zgarnął Hula, Murańka skoczył identycznie, ale przegrał na punkty z rodakiem, a Zniszczoł rozczarował próbą na tylko 122,5 metra i spadł o dziesięć miejsc w dół klasyfikacji.



Ostatecznie skok Huli wystarczył do sporego awansu na szóste miejsce. Konfrontację zdominowali Austriacy. Wygrał Ulrich Wohlgenannt, drugi był Manuel Fettner. Wysoką lokatę stracił Markus Schiffner, który wypadł poza podium.

Wyniki pierwszego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem:

