Apoloniusz Tajner w rozmowie z "TVP Sport" opowiedział o niecodziennym wypadku Kamila Stocha, do którego doszło przed laty, w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski. Nasz mistrz zsunął się w dół rozbiegu i spadł z progu.

Jak wspomina obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a w przeszłości - trener kadry narodowej, do zdarzenia doszło podczas zgrupowania reprezentacji Polski w Ramsau "już po wybuchu Małyszomanii". Do dorosłych zawodników dołączyli nastoletni juniorzy, w tym Stoch.

Grupy odbywały wspólne treningi, w trakcie których młodsi zawodnicy musieli samodzielnie wyciągać z mocowań belkę startową i przenosić ją wyżej, by oddawać dłuższe skoki. To właśnie podczas tej czynności doszło do wypadku późniejszego, trzykrotnego mistrza olimpijskiego.



- Źle postawił stopę. Poślizgnął się i w ułamku sekundy zaczął zsuwać głową w dół - opowiadał Tajner w rozmowie z "TVP Sport". Szczęśliwie, młodemu zawodnikowi udało się przed upadkiem z progu obrócić.



- Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie zdążył tego zrobić - kwitował prezes PZN dodając, że "skończyło się obitymi piętami", choć mogło czymś o wiele gorszym.



