​Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner dla Interii: Aż do 2040 roku będziemy świętować sukcesy naszych skoczków

- Jesteśmy solidnie zabezpieczeni odpowiednim szkoleniem, mamy odmłodzoną kadrę trenerską, mamy już następców. To wszystko daje nam gwarancję, że jeszcze długo skoki w naszym kraju będą na najwyższym poziomie, nawet kiedy zabraknie tych najstarszych zawodników. Sądzę, że co najmniej do 2040 roku będziemy się cieszyć z sukcesów reprezentantów Polski - mówi w wywiadzie z Interią Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

- Te ostatnie sukcesy pokazują, że pomysł Adama Małysza, żeby połączyć kadrę A z kadrą B był świetny. Co prawda był "mielony" na wszystkie sposoby przez trzy miesiące, ale ostatecznie uzyskał też akceptację Michala Doleżala i jak widać było warto. To miało sens pod każdym względem. Warto podkreślić też znaczenie Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich realizowanego wspólnie z grupą Lotos. To już siedemnasty rok działania tego programu, on daje nam napływ świeżych, młodych zawodników. Właściwie wszyscy młodzi skoczkowie to wychowankowie tego programu - mówi z dumą Apoloniusz Tajner.

- Mamy bardzo zdolną młodzież, to są naprawdę wybitne talenty, które mogą trenować na dobrych skoczniach. Mają dyspozycji dobry sprzęt, ale przede wszystkim odmłodzoną kadrę, którą stanowią byli skoczkowie. Ta kadra też zaakceptowała wiedzę zdobytą przez ich poprzedników. Jesteśmy solidnie zabezpieczeni odpowiednim szkoleniem, wszystko to daje nam gwarancję, że jeszcze długo skoki w naszym kraju będą na najwyższym poziomie, nawet kiedy zabraknie najstarszych zawodników. Są już ich następcy, a za nimi w kolejce jeszcze następni, sądzę, że co najmniej do 2040 roku będziemy się cieszyli z sukcesów naszych reprezentantów - podkreśla szef PZN.

Powodów do zadowolenia i optymizmu jest rzeczywiście bardzo dużo, bo tak udanego Turnieju Czterech Skoczni w wykonaniu Polaków jeszcze nie było. Aż czterech "Orłów" znalazło się w pierwszej szóstce całych zawodów. Triumfował Kamil Stoch, na najniższym stopniu podium stanął Dawid Kubacki. Piąte miejsce zajął Piotr Żyła, szóste ex aequo z Ryoyu Kobayashim Andrzej Stękała.

- Przed ostatnim konkursem miałem pewność, że Kamil wygra cały turniej. Jego forma była już tak bardzo dobra, że tylko jakiś kataklizm, na przykład zmienne warunki pogodowe mogły odebrać mu zwycięstwo. Podczas rozmowy telefonicznej przed konkursem Adam Małysz uspokoił mnie jednak, że warunki są stabilne. Kamil jest niezwykle doświadczonym zawodnikiem, jego parametry fizyczne są na najwyższym poziomie - mówi nam Apoloniusz Tajner.



- U niego tak to działa, że rozkręca się z każdym konkursem, zazwyczaj w okolicach Turnieju Czterech Skoczni jego forma jest znakomita i teraz w następnych zawodach powinno być również bardzo dobrze. Poza tym świetnie radzi sobie z presją. Doświadczenie, które zdobył przez lata i sukcesy nauczyły go tego, zasłużył na miano wirtuoza skoków narciarskich - podkreśla prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Sukces Polaków w 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni przerósł oczekiwania nawet samego twórcę sukcesów Adama Małysza.

- Aż tak dobrego scenariusza, że czterech Polaków znajdzie się w pierwszej szóstce turnieju to jednak przyznam szczerze nie zakładałem. Miałem więcej pewności, że Kamil Stoch może wygrać całe zawody, ale, że będzie aż tak dobrze, to trudno było przypuszczać - dodaje.