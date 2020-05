Skoki narciarskie. Andreas Wellinger znowu na skoczni

Andreas Wellinger oddał swoje pierwsze skoki po kontuzji. Niemiec, mistrz olimpijski z Pjongczangu, poinformował o tym na portalach społecznościowych.

"Nareszcie z powrotem na skoczni" - napisał zawodnik.



Wellinger trenował w Hinterzarten na 77-metrowej skoczni.



"Oddałem pierwsze skoki po ponad 11 miesiącach. To był trudny i interesujący czas. Chcę podziękować wszystkim kibicom za słowa wsparcia w tych trudnych dniach. Czuję się świetnie, że nareszcie wracam do gry" - dodał Niemiec.



Wellinger stracił cały poprzedni sezon, ponieważ w czerwcu 2019 roku na treningu doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Do zajęć miał wrócić na początku wiosny tego roku, ale przeszkodziła mu w tym kontuzja obojczyka, jakiej nabawił się podczas urlopu w Australii.

Teraz jednak wydaje się, że wszystkie problemy ma już za sobą. 24-letni zawodnik został włączony do niemieckiej kadry na zbliżający się sezon.