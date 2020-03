Epidemia koronawirusa wymaga od każdego z nas specjalnego zachowania. Podróże z pewnością nie należą do najbezpieczniejszych pomysłów. Andreas Wellinger zdaje się nie przejmować zagrożeniem i wybrał się na wakacje do Australii.

Andreas Wellinger nie dołączył do szerokiego grona sportowców, którzy namawiają swoich kibiców do pozostania w domach w trakcie epidemii koronawirusa. Utytułowany niemiecki skoczek pomimo zagrożenia i próśb o zastosowanie obostrzeń, wybrał się na wymarzone wakacje do Australii.

Sportowiec pochwalił się na Instagramie zdjęciem z pięknym widokiem w tle i dodał od siebie, że "nie ważne, gdzie jesteś, ale to z kim jesteś, jest naprawdę istotne".

Ruch Wellingera nie spodobał się niektórym fanom, którzy na co dzień oglądają raczej zdjęcia sportowców, chwalących się treningiem w warunkach domowych.

"Czy to musi być w tej chwili? Kiedy jesteś na oczach opinii publicznej, powinieneś być wzorem do naśladowania, czy nie? Ludzie, zostańcie w domu w czasach koronawirua i unikajcie kontaktów towarzyskich, proszę" - napisał jeden z obserwatorów skoczka.

"Nieodpowiedzialne", "to jest głupie" - dodali inni fani.

Złoty medalista z Pjongczangu w czerwcu 2019 roku doznał poważnej kontuzji. Zerwanie więzadeł krzyżowych skutecznie wykluczyło go z rywalizacji w Pucharze Świata w minionym sezonie zimowym.

