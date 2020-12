Były trener reprezentacji Austrii, Alexander Pointner w swoim felietonie na łamach "Tiroler Tageszeitung" odniósł się do zamieszania związanego z udziałem polskich skoczków w konkursie w Oberstdorfie. Jego zdaniem decyzja o dopuszczeniu naszych zawodników do rywalizacji była słuszna.

Przypomnijmy: po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa u Klemensa Murańki przeprowadzonego w niedzielę, nasi skoczkowie zostali decyzją organizatorów wykluczeni ze zmagań w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Ostatecznie szefostwo imprezy zmieniło swoją decyzję i dopuściło podopiecznych Michala Doleżala do rywalizacji.

Polacy wypadli w Oberstdorfie bardzo dobrze. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, a w czołowej "10" zameldował się też Andrzej Stękała, który był siódmy. - Stoch "katapultował się" prosto na podium. Całe szczęście, że skoczkom z Polski pozwolono wystartować. W przeciwnym razie ucierpiałaby wartość sportowa całego konkursu - ocenił były szkoleniowiec Austriaków, Alexander Pointner.



Nie szczędził on jednocześnie komplementów pod adresem triumfatora, Karla Geigera, podkreślając jego silną psychikę. - Presja była ogromna, ale jego nie powstrzymał nawet tylny wiatr. Zainspirował go też pewnie występ Markusa Eisenbichlera, kolegi z drużyny, który z trzeciej dziesiątki po pierwszej serii przebił się w okolice podium - zauważył.



W czwartek skoczkowie rozpoczną zmagania w Garmisch-Partenkirchen. Kwalifikacje do piątkowego konkursu rozpoczną się o 14:00.



