Adam Małysz od czasu do czasu dzieli się z fanami na Instagramie wspomnieniami uwiecznionymi na fotografiach. Tym razem do sieci trafiło zdjęcie w maseczce podczas treningu w tunelu aerodynamicznym. Były skoczek odniósł się tym samym do epidemii koronawirusa i przypomniał, że w tym czasie lepiej jest pozostać w domu.

Od kilku dni sieć zalewają sposoby spędzania czasu w domu podczas izolacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Adam Małysz postawił jednak na wspomnienia i na swoim profilu na Instagramie opublikował fotografię z czasów, gdy był jeszcze czynnym sportowcem.

Były skoczek narciarski na zdjęciu ma założoną maseczkę ochronną. W ten sposób skoczkowie zabezpieczali się przed przeziębieniem w trakcie treningów w tunelu aerodynamicznym.

"Tak kiedyś wyglądały badania lotu w tunelu aerodynamicznym. Maseczka była potrzebna, ponieważ w tunelu bardzo wiało i szybko mogliśmy nabawić się przeziębienia. Obecnie o maseczkę toczą się walki w sklepach i aptekach. Oby wszystko szybko powróciło do normy i już nikt nie musiał martwić się o osłonę twarzy" - napisał Adam Małysz.

Były skoczek przypomniał też swoim obserwującym, że lepiej, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie pozostali w domach.

