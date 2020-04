Lekarz i opiekun reprezentacji Polski w skokach narciarskich Aleksander Winiarski został wyrzucony z Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. - To wielki skandal! Zwłaszcza teraz, gdy brakuje nam lekarzy, a doktor Winiarski to świetny specjalista, który ratował nie tylko skoczków, ale też setki pacjentów - alarmuje Interię legenda polskich skoków i dyrektor Adam Małysz.

"Orzeł z Wisły" sam skontaktował się z Interią. Otrzymaliśmy od niego poruszającą wiadomość:

"Dziś dowiedziałem się, że wyrzucają ze szpitala w Nowym Targu naszego Doktora Aleksandra Winiarskiego. Ponoć za to, że zimą jeździł i pomagał skoczkom, mimo że zawsze było to uzgadniane ze szpitalem. To skandal w dzisiejszych czasach, gdzie brakuje doktorów, a ten człowiek zrobił tyle nie tylko dla pacjentów, ale również dla sportu! Proszę was o pomoc, by to nagłośnić."

Strata miejsca stałej pracy przez dra Winiarskiego rodzi gigantyczne problemy dla kadry naszych skoczków na czele z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą. Winiarski z PZN-em współpracował na zasadzie umowy o dzieło, natomiast główną, etatową jego pracą była rola lekarza i ordynatora w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu



Adam Małysz jest wielce zaskoczony takim obrotem sprawy.



- Jeszcze całkiem niedawno, podczas konkurów z cyklu Raw Air doktor Olek był z nami i pytałem go o to, jak się ma sytuacja z jego pracą w szpitalu, gdzie był ordynatorem. Odparł, że nie ma żadnego problemu, jest dogadany z dyrekcją i czas, który spędza z nami, odpracowuje później w szpitalu. Nigdy nie było sygnałów, że coś jest nie tak - opowiada Małysz.



Współpraca skoczków z doktorem Winiarskim trwała od kilkunastu lat, od czasów, gdy Małysz był zawodnikiem podbijającym świat skoków narciarskich.

- Sam byłem u doktora Winiarskiego w Nowym Targu w szpitalu wiele razy. I zawsze mnie tam zapewniano, że to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. I nagle się to zmieniło? - dziwi się Adam Małysz.



Nikomu nie trzeba przypominać, że opieka medyczna na wysokim poziomie to podstawa zawodowego sportu. W niej trwa wcale nie mniejszy wyścig zbrojeń niż w produkcji nowinek technicznych, udoskonalających sprzęt.



- Wystarczy spojrzeć na ostatni przypadek Stephana Leyhe. Nazajutrz po upadku na skoczni w Lillehamer miał błyskawiczną diagnozę i operację więzadeł. Nikt nie może sobie pozwolić na stratę czasu, liczy się każdy dzień. Takie reakcje skracają czas powrotu do startów sportowca i wydłużają jego karierę. I nasi skoczkowie, dzięki doktorowi Olkowi, mieli zapewnioną właściwą opiekę w nowotarskim szpitalu - chwali Małysz.



- Nie musieliśmy czekać na diagnostykę. Badania USG, prześwietlenia, rezonansy mieliśmy u doktora Winiarskiego zawsze błyskawicznie. To było dla nas wielkie, nieodzowne wsparcie i nikt nam nie powinien go odbierać - apeluje Adam Małysz.



Próbowaliśmy się skontaktować z dyrektorem nowotarskiego szpitala - Markiem Wierzbą. Na razie był zajęty telekonferencją.



Michał Białoński