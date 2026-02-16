Skoki na igrzyskach olimpijskich poniedziałek, 16 lutego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Dziś w poniedziałek 16 lutego odbędzie się konkurs duetów w skokach narciarskich na skoczni dużej (HS 141). Jest to debiut tej konkurencji na zimowych igrzyskach olimpijskich. W składzie reprezentacji Polski na te zawody znaleźli się Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek. Gdzie oglądać w TV skoki dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Sportowiec w białym kombinezonie, w trakcie skoku narciarskiego na tle nocnego, czarnego nieba. Na kasku widać odbijające się światła, na piersi numer startowy oraz olimpijskie kółka. Skoczek trzyma narty marki Fischer w klasycznej pozycji podczas lotu.
Kacper Tomasiak na skoczni dużej w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich 2026Alex PantlingGetty Images
Konkurs duetów w skokach narciarskich mężczyzn zimowych igrzysk olimpijskich 2026 na skoczni dużej w Predazzo (HS 141) odbędzie się dzisiaj w poniedziałek 16 lutego o godzinie 19:00. Transmisję na żywo w TV będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Przed nami ostatni z trzech konkurów zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w skokach narciarskich na skoczni dużej (HS 141) w Predazzo. W niedzielę doszło do znakomitych rozstrzygnięć dla Polaków. Kacper Tomasiak tym razem sięgnął po brązowy medal, a w czołowej "30" w przeciwieństwie do skoczni normalnej znaleźli się Paweł Wąsek (14.) i Kamil Stoch (21.). Złoto zgarnął Domen Prevc a srebro Ren Nikaido.

Dziś panowie będą rywalizowali w konkursie duetów. To konkurencja, która zostanie rozegrana na zimowych igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy w historii. Do programu weszła kosztem konkursu drużynowego, który nie odbędzie się na igrzyskach w Mediolanie/Cortina d'Ampezzo.

Polacy fenomenalnie spisali się podczas próby przedolimpijskiej w tego typu zawodach. Latem w duetach triumfowali Kamil Stoch i Dawid Kubacki, tyle że tym razem żaden z nich nie będzie nas reprezentował, ponieważ w dzisiejszym konkursie będą skakali Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

Jeśli wzięłoby się pod uwagę skoki dwóch najlepszych zawodników z poszczególnych krajów w sobotnim konkursie indywidualnym, to Polacy zajęliby czwarte miejsce z bardzo niewielką stratą do brązowego medalu, co z pewnością rozbudza apetyty przed dzisiejszą rywalizacją.

Sportowiec w biało-czerwonym stroju z godłem Polski na piersi, trzyma w jednej ręce medal na niebieskiej wstążce, a w drugiej maskotkę, ubrany w czerwony zimowy czepek, na białym tle.
Kacper Tomasiak ze srebrnym medalemIwańczukEast News
Paweł Wąsek
Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP

