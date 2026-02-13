Skoki na igrzyskach olimpijskich, piątek 13 lutego [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Na dziś zaplanowano drugi trening w skokach narciarskich mężczyzn na zimowych igrzyska olimpijskich 2026. Rywalizacja przeniosła się już na obiekt duży (HS 141). Na rozbiegu obiektu w Predazzo powinni pojawić się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Gdzie oglądać w TV trening skoczków dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport
Drugi trening skoków narciarskich na obiekcie HS 141 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 18:30. W jego trakcie zawodnicy oddadzą po trzy skoki. Sesję będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.
Skoki na zimowych igrzyskach 2026. O której trening dzisiaj, 13 lutego? [NA ŻYWO]
Czas na drugi trening mężczyzn na skoczni HS 141 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026. W dzisiejszej sesji na belce obiektu olimpijskiego powinniśmy zobaczyć Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha oraz Pawła Wąska.
Skocznia ta jest bardzo szczęśliwa dla naszych skoczków. W 2003 roku złoto mistrzostw świata z rekordem skoczni zdobył tutaj Adam Małysz. Natomiast 10 lat później swoje jedyne mistrzostwo świata indywidualnie wywalczył Stoch, a polska drużyna po raz pierwszy sięgnęła po medal MŚ, zdobywając brąz. Ponadto nasi reprezentanci na tym obiekcie dziewięć razy stawali na podiach Pucharu Świata, odnosząc cztery zwycięstwa.
W trakcie tych igrzysk na skoczni dużej zaplanowano jutrzejszy konkurs indywidualny mężczyzn i poniedziałkowy duetów oraz niedzielną rywalizację indywidualną kobiet.
Drugi trening skoków narciarskich na obiekcie HS 141 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 18:30. W jego trakcie zawodnicy oddadzą po trzy skoki. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.
Sesję będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.