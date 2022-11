Adam Małysz: Było za dużo elementów, które nie funkcjonowały

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego odniósł się także do zamieszania w poprzednim sezonie, w którym do słabych wyników naszych skoczków doszło odejście Michala Doleżala, przebiegające w fatalne atmosferze. - Nie był to łatwy sezon dla polskich skoków narciarskich. Przyzwyczailiśmy kibiców, że zawsze jest zawodnik, który walczy o końcowe podium, ale ciężko będzie temu dorównać. Pojawiło się zmęczenie materiału. Dziś widać, że chłopaki są "wyświeżeni" i trzeba liczyć, że to będzie pozytywny sezon - oceniał Małysz. - Poprzednio była monotonia. Michal kontynuował szkołę Stefana Horngachera. Było za dużo elementów, które nie funkcjonowały. I trwania w tym, czego nie powinno być - dodawał.