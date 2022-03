W środę w Lillehammer rozpocznie się cykl Raw Air 2022. W zmaganiach na wzór Turnieju Czterech Skoczni punktowanych będzie łącznie dziewięć skoków, które rozstrzygną o zwycięstwie w klasyfikacji końcowej. W tym sezonie norweskie zmagania zostały mocno okrojone i odbędą się tylko na dwóch obiektach. W Lillehammer odbędą się kwalifikacje (prolog) oraz jeden konkurs indywidualny.

Skoki. Lillehammer. Czas na Raw Air 2022

Po rocznej przewie powraca cykl Raw Air 2022. W ubiegłym sezonie turniej na norweskich obiektach nie doszedł do skutków z powodu pandemii koronawirusa. W tym sezonie skoczkowie rywalizować będą w trzech konkursach zaliczanych do klasyfikacji generalnej Raw Air oraz w trzech seriach kwalifikacyjnych (prologach). Turniej w Norwegii względem poprzednich lat został uszczuplony o batalię w Trondheim, gdzie przebudowywany jest kompleks Granaasen oraz rywalizację na mamucie w Vikersund, w którym to w przyszłym tygodniu (11-13.03) odbędą się mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Dotychczas odbyły się cztery edycje Raw Air, a dwukrotnie triumfował Kamil Stoch (w 2018 i 2020 r.). Zwycięzca Raw Air 2022 odbierze czek na kwotę 35 tysięcy euro.

W Lillehammer najwięcej zwycięstw w Pucharze Świata odniósł Gregor Schlierenzauer, który sześciokrotnie stał na najwyższym stopniu podium, a łącznie ośmiokrotnie meldował się w czołowej trójce. Po trzy zwycięstwa na obiekcie Lysgardsbakken zanotowali Thomas Morgenstern, Simon Ammann, Severin Freund oraz Kamil Stoch. Skoczek z Zębu wygrał w ostatnim rozgrywanym konkursie w Lillehammer w 2020 r., a ponadto w 2018 i 2016 r. Stoch po raz pierwszy w Lillehammer stanął na podium po raz pierwszy już w 2011 r., kiedy to był trzeci.

Skoki narciarskie. Skład Polski na Raw Air 2022

Trener Michal Doleżal do składu reprezentacji Polski na cykl Raw Air 2022 w Norwegii powołał tych samych zawodników, którzy rywalizowali ostatnio w Lahti. W Lillehammer, a następnie w Oslo zaprezentują się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Stefan Hula i Kacper Juroszek.

Skoki. Raw Air: Lillehammer. Terminarz

Zawodnicy oddadzą pierwsze skoki na obiekcie Lysgardsbakken w Lillehammer w środę 2 marca, o godzinie 14.30. Wówczas rozpocznie się oficjalny trening. Tego samego dnia o godzinie 16.45 ruszy prolog (kwalifikacje), czyli pierwsza punktowana seria w Raw Air 2022. W czwartek 3 marca w Lillehammer odbędą się seria próbna (g. 14.45), a następnie konkurs indywidualny (g. 16.00).

Środa, 02.03.2022

14.30 - Oficjalny trening

16.45 - Prolog (kwalifikacje)

Czwartek, 03.03.2022

14.45 - Seria próbna

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Skoki. Raw Air: Lillehammer. Program transmisji. Gdzie obejrzeć?

Kwalifikacje (prolog) można obejrzeć w tv na kanale Eurosport 1 oraz online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Transmisja z konkursu indywidualnego w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN. Dostępny będzie również online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Tekstowe relacje "na żywo ze skoków w Lillehammer w ramach Raw Air 2022 na sport.interia.pl.

