Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wskazała faworytów 68. Turnieju Czterech Skoczni. W tym gronie jest Polak - Kamil Stoch, który dwukrotnie triumfował w tych prestiżowych zawodach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Maciej Kurzajewski dla Interii: Nie ma powodów do zmartwień. Na razie. Wideo INTERIA.TV

Według FIS-u, czterech obecnie najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ma największe szanse na zwycięstwo w TCS.



Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Po małych problemach na początku sezonu 23-letni Japończyk odzyskuje wigor i widać wyraźnie, że jego forma idzie w górę. Czy to znaczy, że znów będzie dominował jak to miało miejsce w ubiegłym sezonie, w którym odniósł 13 zwycięstw w PŚ? Kobayashi rok temu wygrał wszystkie cztery konkursy TCS jako trzeci skoczek w historii. Wcześniej tej sztuki dokonali Sven Hannawald i Kamil Stoch. Japończyk jest największym faworytem 68. edycji TCS.



Stefan Kraft (Austria)

Kraft nigdy nie miał tak dobrego początku sezonu jak obecnie. 26-letni Austriak, który wygrał TCS w sezonie 2014/2015, wydaje się być nieco zaskoczony swoją siłą. Jedynym potknięciem Krafta był upadek w Engelbergu. Przed zawodami w Szwajcarii przekazał swoje motto, które dotyczy również zbliżającego się TCS, a brzmi ono tak: Atak!



Kamil Stoch (Polska)

Początek sezonu nie był w wykonaniu Stocha zbyt udany. Triumfem w Engelbergu trzykrotny mistrz olimpijski pokazał jednak rywalom, że muszą się z nim liczyć. Stoch dwukrotnie wygrał TCS (2016/2017 i 2017/2018). Jego doświadczenie i obecna dyspozycja sprawiają, że według FIS-u, jest numerem trzy na liście faworytów.



Karl Geiger (Niemcy)

Geiger jest jedyny na krótkiej liście faworytów FIS-u, który jeszcze nie wygrał TCS. Kiedy Hannavald jako pierwszy w historii wygrał wszystkie cztery konkursy, Geiger miał zaledwie osiem lat. Siłą 26-letniego skoczka jest konsekwencja. Geiger ma szansę przełamać klątwę Niemców, którzy na zwycięstwo w TCS czekają już 17 lat.



FIS typuje także "czarnego konia" zawodów i jest nim Austriak Jan Hoerl, którego porównuje do rodaka Thomasa Dietharta sprzed sześciu lat. Wtedy nikt nie liczył na młodego Austriaka, a Diethart spisał się rewelacyjnie i wygrał TCS. Hoerl ma ogromny potencjał, a jego pierwsze podium w PŚ w Engelbergu dało mu pewności siebie, której potrzebuje.

Reklama

Trener reprezentacji Polski Michal Doleżal zdecydował, że w 68. TCS wystąpi sześciu Orłów: Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Jakub Wolny i Stefan Hula.

RK



Program 68. Turnieju Czterech Skoczni:

Oberstdorf

28.12.2019, sobota

14:30 - oficjalny trening

16:30 - kwalifikacje

29.12.2019, niedziela

16:00 - seria próbna

17:30 - pierwsza seria konkursowa (system KO)



Garmisch-Partenkirchen

31.12.2019, wtorek

11:45 - oficjalny trening

14:00 - kwalifikacje

01.01.2020, środa

12:30 - seria próbna

14:00 - pierwsza seria konkursowa (KO)



Innsbruck

03.01.2020, piątek

11:45 - oficjalny trening

14:00 - kwalifikacje

04.01.2020, sobota

12:30 - seria próbna

14:00 - pierwsza seria konkursowa (KO)



Bischofshofen

05.01.2020, niedziela

15:00 - oficjalny trening

16:30 - kwalifikacje

06.01.2020, poniedziałek

15:30 - seria próbna

17:15 - pierwsza seria konkursowa (KO)