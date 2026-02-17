Skoczkowie zakończyli zmagania. Prezes PKOl zwrócił się do Maciusiaka i reszty

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Poniedziałkowym konkursem duetów zakończyła się rywalizacja skoczków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich. "Biało-Czerwoni" łącznie zgromadzili trzy medale - dwa indywidualne wywalczył Kacper Tomasiak, a we wspomnianych duetach 19-latek wraz z Pawłem Wąskiem wywalczyli srebro. Za wszystkie konkursy i emocje, jakie dostarczyli zawodnicy Macieja Maciusiaka podziękował Radosław Piesiewcz, prezes PKOl.

Dwie osoby ubrane w białe kurtki zimowe z orzełkiem polskim oraz czerwone czapki zimowe z logo olimpijskim, jedna z nich uśmiechnięta, druga patrzy poważnie w bok.
Kacper Tomasiak i Maciej MaciusiakAnne-Christine POUJOULAT / AFP - Iwanczuk/Sport/REPORTERAFP
Doskonale na tegorocznych igrzyskach olimpijskich spisali się polscy skoczkowie. Ci do tej pory nie zachwycali, bowiem w Pucharze Świata na podium stanęli raptem raz - w Zakopanem w konkursie duetów (Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki). Na imprezie czterolecia poszło im jednak wyśmienicie i zdobyli aż trzy medale. Dwukrotnie indywidualnie na podium stanął właśnie Tomasiak.

    Na skoczni normalnej wywalczył srebro, natomiast na dużej brąz. Do tego w duetach wraz z Pawłem Wąskiem zdołali wywalczyć także tytuł wicemistrzów olimpijskich. Liczba wywalczonych krążków jest najlepszym spośród wszystkich reprezentacji (w rywalizacji mężczyzn), gdyż żaden z krajów nie zdobył ich aż trzech.

    Co ciekawe, poniedziałkowy konkurs duetów był ostatnim akordem rywalizacji skoczków na tej imprezie. To nie przeszło obojętnie prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi. Ten postanowił podsumować całe zmagania jeszcze jednym wpisem.

    Piesiewicz jasno do skoczków i całej ekipy. Nikogo nie ominął

    Prezes PKOl tym razem pogratulował wszystkim zaangażowanym w te medale. Uwzględnił zawodników, trenerów na czele z Maciejem Maciusiakiem oraz cały sztab szkoleniowy obecny we Włoszech.

      - Gratulacje jeszcze raz przede wszystkim dla naszych wspaniałych skoczków, trenerów, ale i całego sztabu obecnego na igrzyskach we Włoszech - napisał.

      Teraz skoczków czeka dłuższa przerwa od startów. Najbliższe zawody Pucharu Świata odbędą się dopiero na przełomie lutego i marca na skoczni "mamuciej" w Bad Mitterndorf (K-200). Kadra na ten weekend nie jest jeszcze znana i dopiero zostanie ogłoszona.

      Radosław Piesiewicz
      Radosław PiesiewiczAFP
      Mężczyzna ubrany w czerwoną zimową kurtkę i czerwoną czapkę z logotypem reprezentacji Polski, na kurtce widoczne godło Polski, w tle inne osoby w podobnych strojach.
      Maciej MaciusiakTomasz Jastrzębowski Reporter
      Sportowiec w zimowej kurtce z orzełkiem Polski na piersi trzyma medal oraz pluszową maskotkę, uśmiecha się i nosi czerwoną czapkę.
      Kacper TomasiakIwańczukEast News
      Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

