Skoczkowie zakończyli zmagania. Prezes PKOl zwrócił się do Maciusiaka i reszty

Doskonale na tegorocznych igrzyskach olimpijskich spisali się polscy skoczkowie. Ci do tej pory nie zachwycali, bowiem w Pucharze Świata na podium stanęli raptem raz - w Zakopanem w konkursie duetów (Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki). Na imprezie czterolecia poszło im jednak wyśmienicie i zdobyli aż trzy medale. Dwukrotnie indywidualnie na podium stanął właśnie Tomasiak.

Na skoczni normalnej wywalczył srebro, natomiast na dużej brąz. Do tego w duetach wraz z Pawłem Wąskiem zdołali wywalczyć także tytuł wicemistrzów olimpijskich. Liczba wywalczonych krążków jest najlepszym spośród wszystkich reprezentacji (w rywalizacji mężczyzn), gdyż żaden z krajów nie zdobył ich aż trzech.

Co ciekawe, poniedziałkowy konkurs duetów był ostatnim akordem rywalizacji skoczków na tej imprezie. To nie przeszło obojętnie prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi. Ten postanowił podsumować całe zmagania jeszcze jednym wpisem.

Piesiewicz jasno do skoczków i całej ekipy. Nikogo nie ominął

Prezes PKOl tym razem pogratulował wszystkim zaangażowanym w te medale. Uwzględnił zawodników, trenerów na czele z Maciejem Maciusiakiem oraz cały sztab szkoleniowy obecny we Włoszech.

- Gratulacje jeszcze raz przede wszystkim dla naszych wspaniałych skoczków, trenerów, ale i całego sztabu obecnego na igrzyskach we Włoszech - napisał.

Teraz skoczków czeka dłuższa przerwa od startów. Najbliższe zawody Pucharu Świata odbędą się dopiero na przełomie lutego i marca na skoczni "mamuciej" w Bad Mitterndorf (K-200). Kadra na ten weekend nie jest jeszcze znana i dopiero zostanie ogłoszona.

