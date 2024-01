Skoczkowie zabrali głos. "Konkurs na granicy ryzyka. Zrozumiała decyzja"

Skoczkowie zabrali głos ws. konkursu w Szczyrku

Nasi skoczkowie przyznawali, że w takich warunkach nie chodzą nawet na treningi, a tymczasem doszło do zawodów. Żałowali, że nie udało się doprowadzić do końca pierwszej serii, ale też rozumieli decyzję jury.

Myślę, że przegrałem z warunkami, bo na buli był przeciąg. Trudno było z tego odlecieć, a do tego skok był za bardzo do kierunku. W takich warunkach skakanie jest stresujące. Dlatego trzeba zachować chłodną głowę. Na pewno w takich warunkach nie poszlibyśmy na trening, a tutaj rozgrywany był konkurs. To były zawody na granicy ryzyka

- To nie były zawody, a po prostu skoki narciarskie. Czasami w takich warunkach chodzimy na trening. Mimo że mocno wiało, to nie czułem się zagrożony. Było loteryjnie, ale koncentrowałem się na pracy, jaką mam wykonać. I zrobiłem to dobrze, bo oddałem naprawdę dobry i solidny skok. Mam poczucie, że dobrze wykonałem swoją pracę i z takim przekonaniem pojadę do Zakopanego - mówił z kolei Kamil Stoch.