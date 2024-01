Skoczkowie zaatakowali trenera kadry B. Jest reakcja Thomasa Thurnbichlera

Piotr Żyła w obu piątkowych treningach uzyskiwał siódmy wynik. W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Wiśle , zaliczanego do PolSKIego Turnieju , był najlepszym z Polaków, zajmując 12. miejsce.

Thomas Thurnbichler coraz bardziej zadowolony z polskich skoczków

- Maciek i Andrzej oddali prawdopodobnie swoje najgorsze skoki w piątek właśnie w kwalifikacjach. Na pewno było ich stać na to, by awansować do konkursu. Mimo tego jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego dnia. Widać tendencję wzrostową. Olek, Dawid i Piotrek potrafili oddawać skoki do "10" - powiedział Thomas Thurnbichler.