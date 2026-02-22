Fantastycznie na zimowych igrzyskach olimpijskich spisali się polscy skoczkowie. Aż trzy medale wywalczył Kacper Tomasiak, który indywidualnie wywalczył srebro i brąz. Do tego wraz z Pawłem Wąskiem doszedł tytuł wicemistrzów olimpijskich w zmaganiach duetów. Niedługo po ostatnim konkursie nasi reprezentanci wrócili do Polski, gdzie w niedzielę odbyły się mistrzostwa kraju. Na starcie zabrakło jednak dwóch zawodników z czołówki - Macieja Kota i Jakuba Wolnego.

Ta dwójka udała się do Iron Mountain, gdzie zaplanowano aż cztery konkursy Pucharu Kontynentalnego. Wszystko w celu wywalczenia dodatkowego miejsca dla Polski na ostatni period zawodów Pucharu Świata. Polacy do Stanów Zjednoczonych dotarli ze sporymi problemami, bowiem jeden z lotów został odwołany, co poskutkowało wylotem dopiero na następny dzień.

Co więcej, doszło do sporego opóźnienia, przez co nasza załoga nie zdążyła na przesiadkę już na terenie USA. Do tego na miejscu nie znalazły się bagaże i sprzęt Macieja Kota. To spowodowało, że jego występ w piątkowych zawodach stanął pod sporym znakiem zapytania.

Ze względu na szalejący wiatr piątkowy konkurs został jednak odwołany. Sytuacja powtórzyła się w sobotę, a organizatorzy wierzyli, że do przełomu dojdzie w niedzielę.

Jest komunikat FIS, skakania nie będzie

Prognozy nie zapowiadały żadnej poprawy. Niedzielny program zakładał start skakania na 16:00 czasu polskiego, natomiast o 16:45 początek pierwszego z dwóch konkursów. Finalnie wszystko znacznie się opóźniało, a wiatr nie tracił na sile (ok. 10-11 m/s). Tuż przed 17:00 czasu polskiego FIS postanowił odwołać konkurs.

Tym samym spośród czterech zaplanowanych konkursów nie odbył się żaden. Co ciekawe, w trakcie weekendu do skutku nie doszła nawet jedna oficjalna seria.

Najbliższe zawody skoczków zaplanowane są na weekend 28 lutego - 1 marca. Będą to zawody w ramach Pucharu Świata w Bad Mitterndorf (HS 235).

