W tym sezonie zawody w Wiśle-Malince nie otworzyły cyklu PŚ, jak np. w poprzednim. Walka o Kryształową Kulę rozpoczęła się w rosyjskim Niżnym Tagile, a potem odbyły się konkursy w fińskiej Ruce. W najbliższy weekend najlepsi skoczkowie będą rywalizować w Polsce. W piątek, na obiekcie im. Adama Małysza odbędą się sesje treningowe i kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, a w sobotę - zawody drużynowe.

Na te zawody większość skoczków przybędzie już przetestowana na obecność wirusa wywołującego Covid-19. To warunek, by mogli wystartować w Polsce.



- W hotelu u nas jest do dyspozycji lekarz, który na przykład dziś robił testy naszym przedskoczkom. W każdej chwili więc inni zawodnicy mogą je zrobić na miejscu - powiedział dyrektor skoczni Andrzej Wąsowicz.

Puchar Świata w Wiśle. Czy wystartuje Murańka?

Poinformował, że nadal pod znakiem zapytania stoi występ w Wiśle Klemensa Murańki. Zawodnik miał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przed pierwszym konkursem w sezonie 2021/22. Nie wystąpił też w Ruce. Jednak znalazł się kadrze biało-czerwonych na zawody w Polsce. Jak powiedział Wąsowicz, kolejny już test, który przeszedł zawodnik w Wiśle, wykazał w czwartek, że nie jest on już zakażony. Jednak Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) jeszcze nie ogłosiła, czy będzie dopuszczony do startu.

Polacy trenowali już na obiekcie w Wiśle Malince. Czwartkowe zajęcia miały także uroczysty akcent. Ze względu na urodziny Jana Habdasa (przyszedł na świat 2 grudnia 2003 r.) koledzy z reprezentacji złożyli mu życzenia, odśpiewali też "100 lat". Uroczony w Bielsku-Białej zawodnik Klimczoka Bystra ma zadebiutować w zawodach PŚ.

Rafał Czerkawski

Puchar Świata w Wiśle. Kiedy i gdzie transmisja?

Piątek, 3 grudnia



kwalifikacje do konkursu indywidualnego, godz. 18 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze)



Sobota, 4 grudnia



konkurs drużynowy, godz. 16.30 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze)



Niedziela 5 grudnia



konkurs indywidualny, godz. 16 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze)