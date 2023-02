W piątek 10 lutego w Lake Placid miały odbyć się kwalifikacje do sobotniego konkursu na tamtejszej skoczni, która po wielu latach wraca do cyklu Pucharu Świata. Niestety pogoda storpedowała plany organizatorów i wszystko trzeba było przenieść na kolejny dzień. Polscy skoczkowie spotkali się za to z tamtejszą Polonią i odpowiadali na pytania zebranych kibiców. Wszystkich zaskoczył Piotr Żyła, zapytany o to, kim by został, gdyby nie skoki narciarskie.