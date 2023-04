Skoczkowie pamiętali o Marcie Kubackiej. Piękne obrazki z Planicy

Skoczkowie myślami z Dawidem Kubackim i jego rodziną

Raz w roku skoczkowie całego świata, którzy przyjeżdżają do Planicy, spotykają się na wspólnej imprezie , by porozmawiać na spokojnie, napić się piwa, ale też dobrze zjeść. Tradycyjna impreza odbywa się zawsze w sobotę po konkursie drużynowym.

Każdy z krajów przygotowuje coś specjalnego . W polskiej ekipie mistrzem ceremonii był w tym roku Aleksander Zniszczoł. To on przez kilka godzin pichcił na grillu pyszne potrawy.

Nie mogło też oczywiście zabraknąć elementu jednoczącego rodzinę skoków narciarskich. Wszyscy myślami byli z Martą Kubacką, która dwa tygodnie temu wylądowała w szpitalu w związku z problemami kardiologicznymi. Powstała nawet specjalna tablica. Na niej widniał napis: "Kochana Marto, szybkiego powrotu do zdrowia! Get well soon! Gute Besserung!" Na niej cały świat skoków, jaki zebrał się w Planicy, podpisywał się, myśląc jednocześnie o Marcie, Dawidzie i ich dzieciach.