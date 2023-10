Skoczkowie narciarscy w nietypowym wydaniu. "Nowy dress code na TCS"

Na TikToku od kilku dni ogromną popularnością cieszy się trend "Yearbook Challenge", którego celem jest przerabianie starych zdjęć ze szkolnych kronik i wklejanie tam swojej twarzy. Do tej pory do tego trendu dołączyli m.in. kierowcy Formuły 1, a także niektórzy z reprezentantów Polski w piłce siatkowej. Teraz dołączyli do nich również... skoczkowie narciarscy.