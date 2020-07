Reprezentacja Polski w skokach narciarskich przebywa na swoim pierwszym zgrupowaniu zagranicznym. Przygotowania do sezonu idą pełną parą, ale oprócz treningu, trzeba też znaleźć czas na odpoczynek. Tym razem wszyscy zgodnie postawili na sporty wodne.

Skoczkowie narciarscy nowy tydzień rozpoczęli w austriackim Villach, gdzie przebywają na swoim pierwszym zgrupowaniu zagranicznym przed zbliżającym się sezonem zimowym.

Reprezentanci Polski odbywają treningi na lokalnej skoczni, ale oprócz wytężonej pracy mają też czas na chwilę relaksu.

Jak na sportowców przystało, dzień wolnego nie oznacza czasu spędzonego na lenistwie. Wszyscy zgodnie postawili na aktywną regenerację, odstawiając na bok narty, kosztem nart wodnych.

"Super dzień. Aktywna regeneracja. Zamieniliśmy nasze narty na narty wodne i wake'a. Fajna zabawa i nowe doświadczenie" - napisał na Instagramie Stefan Hula.

Wyraźnie zadowolony z atrakcji zaplanowanych na środę był też Piotr Żyła. Skoczek podzielił się fotografiami, na których pozuje razem z kolegami z kadry.

Obszerna relacja filmowa z letniej zabawy pojawiła się natomiast w mediach społecznościowych Andrzeja Stękały, który nagrał, jak na nartach wodnych radzą sobie nasi skoczkowie.

Pozostaje nam liczyć na to, że odpoczynek pozytywnie wpłynął nie tylko na nastroje zawodników, ale również przełoży się na większą efektywność treningu.

