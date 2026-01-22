Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skoczkowie łamali nogi i żebra. Na obiekcie był styropian zamiast śniegu. To było szaleństwo

Pierwszym mistrzem świata w lotach narciarskich został Szwajcar Walter Steiner. Drugi był Heinz Wosipiwo z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD), a trzeci Czechosłowak Jiri Raska. Wojciech Fortuna zajął 20. miejsce, a sześć lokat niżej uplasował się Adam Krzysztofiak. Gospodarzem premierowych zawodów była w 1972 roku Planica. - Zawodnicy łamali nogi i żebra. Skocznia była kompletnie nieprzygotowana. Brakowało śniegu - opowiadał Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z Sapporo (1972), w rozmowie z Interia Sport.

Grupa osób niesie mężczyznę na ramionach, a jedna z osób macha dużą polską flagą. Jeden z uczestników trzyma bukiet kwiatów, w tle widoczne drzewa oraz zimowa sceneria. Wszyscy sprawiają wrażenie radosnych i świętujących.
Wojcech Fortuna na ramionach kolegówIMAGONewspix.pl

  • Pierwsze mistrzostwa świata w lotach narciarskich odbyły się w 1972 roku w Planicy i miały miejsce w trudnych warunkach pogodowych, z brakiem śniegu i nieprzygotowaną skocznią.
  • Zawodnicy doświadczyli licznych wypadków i urazów, a obiekt był zabezpieczony płytami styropianowymi i kamieniami.
  • Ostatecznie zawody przerwano z powodu silnego wiatru, a wyniki z pierwszego dnia uznano za oficjalne.
Pierwsze mistrzostwa świata w lotach narciarskich odbywały się w Planicy pod koniec marca 1972 roku. Było gorąco i gospodarze mieli wielkie problemy z przygotowaniem skoczni.

Z powodu upału odwołano nawet testy przed mistrzostwami świata. Zawody cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem. Tylko w dniu treningowym na trybunach pojawiło się 20 tysięcy kibiców.

Morze ludzi i autobusów. Polak otrzymał złoty zegarek od przywódcy

Zgodnie z planem rozegrano trzy rundy: serię próbną i dwie rundy oficjalnego treningu, które miały być uznane za oficjalne wyniki końcowe mistrzostw, gdyby loty okazały się niemożliwe do przeprowadzenia z powodu nieprzewidzianych warunków pogodowych.

Pierwszego dnia MŚ przeprowadzono dwie serie. Na trybunach w ten dzień było blisko 40 tysięcy kibiców.

- Trybuny były wypełnione. To było morze ludzi i autobusów. To była impreza z dużą pompą. Co ciekawe, każdy z zawodników, startujących w pierwszych mistrzostwach świata w lotach, otrzymał od Josipa Broz Tito, rządzącego ówczesną Jugosławią, złoty zegarek - wspominał Wojciech Fortuna, który do Słowenii przyjechał w glorii świeżo upieczonego mistrza olimpijskiego.

19-letni wówczas zakopiańczyk po złoto w Sapporo sięgnął na dużej skoczni. To była wielka sensacja i pierwszy triumf polskiego sportowca w zimowych igrzyskach olimpijskich. Jak się jednak okazało, od tego sukcesu Fortuna nie oddał ani jednego skoku aż do samych mistrzostw świata w lotach, a od tego czasu minął ponad miesiąc.

Przed samymi mistrzostwami świata w lotach przyszedł halny i śnieg w momencie zniknął ze skoczni w Zakopanem. Wcześniej robiłem za małpkę, bo każdy towarzysz chciał osobiście pogratulować mistrzowi olimpijskiemu z Sapporo. Zjeździłem chyba całą Polskę. A przy tym zawsze wypiło się toast. Nie było zatem czasu na treningi
śmiał się Fortuna.

    Polskiemu mistrzowi nie było do śmiechu. "Karetki kursowały niemal non stop"

    W Planicy jednak nie było mu do śmiechu. Skocznia była kompletnie nieprzygotowana do rywalizacji, a do tego mocno wiało.

    - W pierwszym skoku to aż mnie zatkało, bo jeszcze nigdy tak wysoko nie leciałem - wspominał Fortuna, który nigdy wcześniej, ani nigdy później nie wystąpił w lotach narciarskich.

    - Panowały tam fatalne warunki. W pierwszy dzień zaliczyliśmy tylko próbną serię i po dwa skoki treningowe. Wszystko to trwało jednak strasznie długo, bo były bardzo poważne wypadki. Karetki kursowały niemal non stop. Jeszcze w życiu nie widziałem ich tyle, co w Planicy. Głową o zeskok uderzył Japończyk Yukio Kasaya. Po tej jego próbie skocznia była zamknięta przez godzinę. Rozbił się też bardzo dobry Austriak Reinhold Bachler. Zawodnicy łamali nogi i żebra. Skocznia była kompletnie nieprzygotowana. Brakowało śniegu. Od progu do okolic 90. metra zeskok był przykryty płytami styropianowymi, a do tego na nich leżały kamienie, żeby nie porwał ich wiatr - opowiadał nasz mistrz.

    Dzisiaj przeprowadzenie zawodów w takich warunkach byłoby niemożliwe. Wtedy jednak nie do końca dbano o bezpieczeństwo zawodników, którzy przecież nie skakali w kaskach, tylko w wełnianych czapkach.

    Ostatniego dnia MŚ miały się odbyć dwie kolejne serie konkursowe. Na trybunach pojawiło się aż 50 tysięcy fanów. I obeszli się oni smakiem. Przeprowadzono tylko serię próbną, a zawody odwołano z powodu mocnego i niestabilnego wiatru. Wyniki z pierwszego dnia rywalizacji uznane zostały za oficjalne.

    W ogóle nie walczyłem o odległości, a o życie. Myślałem, że na tych mistrzostwach świata się zabiję. Potem dziękowałem Bogu za to, że odwołano resztę rywalizacji
    cieszył się Fortuna.

    Skoczek narciarski podczas lotu w powietrzu na tle rozmytych drzew, ujęty w dynamicznym momencie skoku, w sportowym stroju i kasku.
    Wojciech Fortuna w 1975 rokuIMAGONewspix.pl
    Skocznia do lotów narciarskich w Planicy
    Skocznia do lotów narciarskich w PlanicyTomasz KalembaINTERIA.PL
    Starszy mężczyzna w garniturze i muszce stoi wśród siedzących ludzi, podnosi rękę w geście powitania lub pozdrowienia. Otaczają go elegancko ubrani goście podczas uroczystego wydarzenia.
    Wojciech Fortuna w 2025 rokuŁukasz Grochala/CyfrasportNewspix.pl

