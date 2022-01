Cene Prevc na treningu w Oberstdorfie miał upadek, kiedy nie utrzymał się nogach podczas lądowania i przekoziołkował, ale bardzo szybko wstał, pokazując, że nic poważnego mu się nie stało.

Następnie zawodnik spokojnie przeszedł kwalifikacje, a w konkursie inaugurującym 70. Turniej Czterech Skoczni zajął 27. miejsce, w pierwszej serii, w systemie KO pokonując Kamila Stocha. Z kolei w Garmisch-Partenkirchen był 15.



W niedzielę portal delo.si poinformował, a za nim skijumpig.pl, iż występy w Niemczech były ostatnimi dla 25-latka podczas tej imprezy. Cene Prevc wraca do ojczyzny z przyczyn osobistych, a na Bergisel oraz obiekcie im. Paula Ausserleitnera zastąpi go Mogel. Dla 20-latka będzie to pierwszy sprawdzian w Pucharze Świata 2021/22. Do tej pory drużynowy medalista trzech edycji mistrzostw świata juniorów punktował w tym cyklu dwukrotnie - w 2018 roku w Ruce.



Reklama

Turniej Czterech Skoczni. Gdzie oglądać?

Skakanie w Innsbrucku zacznie się już w poniedziałek. O 11.15 starują treningi, a o 13.30 odbędą się kwalifikacje.



Początek wtorkowego konkursu o 13.30. Transmisja w Eurosporcie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie. Kamil Wolnicki: Jest po prostu źle. WIDEO Polsat Sport

Pawo

Jest decyzja ws. Kamila Stocha!



Jan Winkiel o sytuacji polskich skoczków