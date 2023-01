Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się do Azji. Po trzech latach przerwy zawodnicy powalczą o czołowe lokaty w Sapporo. Przed weekendem wiele mówiło się o pogodzie. Prognozy nie napawały optymizmem. Udało się jednak przeprowadzić bez problemu kwalifikacje do pierwszego, z trzech konkursów w Japonii. W trakcie doszło jednak do niecodziennej sytuacji. Reprezentant Stanów Zjednoczonych, Casey Larson nie został dopuszczony do startu z powodu... długości krocza.