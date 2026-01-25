Skandaliczny finał MŚ w lotach. Polak widział, co się stało. Protesty Słoweńców

W skrócie Podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie narty Domena Prevca z dużą prędkością zjechały z najazdu, co uniemożliwiło jego start.

Słoweńcy zostali wycofani z drugiej serii, następnie wrócili do rywalizacji, składając protest dotyczący incydentu z nartami.

Zawody obserwował prezydent FIS Johan Eliasch, a Słoweńcy po konkursie zapowiedzieli ponowny protest.

Występ Polaków najlepiej pominąć milczeniem, bo był po prostu fatalny, co zresztą przyznał trener kadry Maciej Maciusiak.

Za to o wiele ciekawiej było w przypadku innych reprezentacji. W ostatniej grupie zawodników pierwszej serii konkursu drużynowego mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie doszło do kuriozalnych scen.

Pędzące narty Domena Prevca, wszystkich zamurowało. Polak widział, co się stało

Na belce siedział Norweg Marius Lindvik, kiedy zza niego wyjechały narty. Jedna z nich uderzyła go w nogi. Następnie obie z wielką prędkością popędziły najazdem i wybiły się z progu. Jak się okazało, to były narty mistrza świata w lotach Domena Prevca, który zostawił je przy punkcie kontroli na górze skoczni i ktoś je strącił.

Domen oparł narty o kabinę do kontroli sprzętu. I tam się coś zadziało. Nie było tam zbyt wiele miejsca, bo były dmuchawy i ludzie z parasolkami. Pomocnik kontrolera sprzętu minimalnie się pochylił i narty zjechały w stronę rozbiegu

Słoweńcy mieli jeszcze chwilę czasu, by dowieźć Prevcowi drugi komplet nart na górę, ale nie zdążyli.

- Przywieźli te narty, ale kontroler powiedział, że jest koniec kontroli - mówił Fickowski.

Pierwszy protest Słoweńców

Prevc nie został dopuszczony do skoku, a Słowenia zanotowała zero punktów za jego próbę. Mimo tego awansowała do drugiej serii, znajdując się tuż za Polską. Słoweńcy od razu złożyli protest, ale ten został odrzucony.

Złożyliśmy protest, bo dostaliśmy informację od jednego z polskich przedskoczków, że to wolontariusz zawadził o narty Domena

- Jeśli zawodnik zdecyduje postawić narty, to jest to jego decyzja. To może być lekcja na przyszłość dla nas wszystkich, że musimy używać systemu do trzymania nart. Na pewno Domen nie spodziewał się takiej sytuacji - mówił Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Słoweńcy skaczą, Słoweńcy nie skaczą i znowu Słoweńcy skaczą. Pertile: to była dziwna sytuacja

Druga seria rozpoczęła się równie zaskakująco, jak skończyła się pierwsza. Do wejścia na belkę był już gotowy Timi Zajc, kiedy starter przekazał mu, że nie będzie skakał. Słoweniec zatem wyszedł po schodach w górę, ale za moment pojawiła się informacja, że ta ekipa jednak będzie startowała. Cyrk.

To była dziwna sytuacja, bo nagle dostaliśmy z Borkiem informację, że Słowenia zdecydowała się nie przystępować do serii finałowej. Zaskoczyło nas to, bo Timi był gotowy do startu. Nagle zabrał narty i poszedł. Po chwili Słowenia zdecydowała się jednak na start. Zachowaliśmy się przyjacielsko i pozwoliliśmy im wrócić. To była dziwna sytuacja

- To była nasza decyzja, żeby nie startować, bo zostaliśmy skrzywdzeni, ale potem zdecydowaliśmy się, że jednak będziemy walczyć w drugiej rundzie - mówił Pogorelcnik.

Wyglądało to trochę tak, jakby Słoweńcy chcieli w ten sposób zaprotestować i pokrzyżować nieco plany FIS.

- Nie wiem, co tam się stało. Timi Zajc już zapinał narty, a potem miałem ja to robić, bo byłem zaraz za nim. Wyglądało to kuriozalnie. Do tego mokłem, bo od kilku minut sypał na mnie gęsty śnieg. Nie powinno tak się chyba dziać - opowiadał Zniszczoł całą sytuację ze swojej perspektywy.

- Działo się, choć trochę nas to nie dotyczyło - śmiał się Piotr Żyła. - Trochę śmialiśmy się z Olka, że taki biedny bałwanek będzie siedział, bo Timi szedł, a za chwilę nie, a nagle znowu przyszedł skakać - dodał.

- To był jeden wielki chaos. Sam Robert Hrgota, trener Słoweńców, nie wiedział, co się dzieje - mówił Maciej Maciusiak o tym, co się działo w gnieździe trenerskim.

Kuriozalne sceny na oczach szefa FIS, Słoweńcy zapowiadają kolejny protest

Te wszystkie kuriozalne sceny działy się na oczach Johana Eliascha, szefa FIS, choć jemu akurat nie bardzo to przeszkadzało.

- To były świetne zawody. Przyjemnie jest oglądać, kiedy skoczek płynie przez powietrze 230 metrów. To jest niesamowite. Oczywiście nie zabrakło nieco niespodziewanych scen, bo dostaliśmy informację, że jeden z wolontariusz dotknął nart Słoweńca i te się przewróciły. Zasady są jednak zasadami. Skoki to bardzo popularny sport z ogromną widownią - mówił Eliasch po konkursie.

- Próbowaliśmy zrobić wszystko, jak należy. Jesteśmy sportem, w którym zawody odbywają się na zewnątrz i nie zawsze wszystko jest pod kontrolą. Tu jest, jak w życiu. Jeśli jedziesz w jakieś miejsce, czasami musisz zrobić to okrężną drogą. Nie chciałbym, żebyśmy robili dramat z tej sytuacji. Dramat jest wtedy, kiedy ludzie walczą o życie - zakończył Pertile.

Słoweńcy zapowiedzieli, że nie zostawią tak tej sytuacji i złożą kolejny protest do FIS. Dyrektor PŚ zapytany o to, odparł tylko: - Zobaczymy w poniedziałek.

Konkurs drużynowy wygrała niespodziewanie Japonia przed Austrią i Norwegią. Słowenia ostatecznie skończyła szósta, a Polska była ósma aż 148,4 pkt. za Szwajcarią.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Domen Prevc IMAGO/Dominik Berchtold Newspix.pl

Sandro Pertile Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Johan Eliasch - prezydent FIS JOE KLAMAR AFP

Timi Zajc Philipp Guelland AFP

Wiktor Fickowski Tomasz Kalemba INTERIA.PL