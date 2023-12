W Polsce mamy trzy ośrodki, gdzie można skakać na nartach - Zakopane, Wisła i Szczyrk. Mimo że opady śniegu są o tej porze wyjątkowo obfite, to jednak do użytku gotowa jest tylko skocznia HS 70 w kompleksie Średniej Krokwi im. Bronisław Czecha. To sytuacja skandaliczna.