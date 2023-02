Wymagania i zasady bardzo się zmieniły od momentu tego starszego zdjęcia (…). Krocze w kombinezonie powinno znajdować się zdecydowanie wyżej. Co mogę na ten temat powiedzieć to to, że obecna kontrola albo jest do niczego, albo mi kiedyś byliśmy głupi

Wellinger, Geiger i Eisenbichler reagują na zarzuty anonimowego skoczka. "Kontrole są teraz sto razy lepsze niż w zeszłym sezonie"

Głos w sprawie oskarżeń wystosowanych przez anonimowego skoczka zabierają reprezentanci Niemiec. Andreas Wellinger ocenia, że tego typu oskarżenia o oszustwo są "bardzo odważne". Sygnalizuje, że to szukanie dziury w całym. "Skoki to sport wyczynowy, każdy stara się dojechać do granic możliwości. Moim zdaniem kontrole teraz są sto razy lepsze niż w zeszłym sezonie. [Ten skoczek] powinien skoncentrować się na sporcie " - ucina cytowany przez niemiecki "Sport".

Bardziej wyważony w komentarzu jest Karl Geiger . "To zawsze trudny temat. Taki kostium dopasowuje się do każdego ciała . Ciało jest różne, materiał jest różny. Myślę, że nasz kontroler ma wytyczne, których się trzyma. Ustalił granice i nie powiedziałbym, że są one w jakikolwiek sposób przekraczane" - stwierdza.

Wypowiada się również Markus Eisenbichler. Także on nie widzi żadnego powodu do krytyki kontroli sprzętu. Jego zdaniem Christian Kathol wykonuje swoją pracę bardzo dobrze. "Jeśli strój rzeczywiście jest za duży, to on to zmierzy i zdyskwalifikuje cię. Nie zawsze robi to od razu. Jest sprawiedliwy. Tutaj chodzi o sport. Szwajcarski kolega, który to zrobił [rozdmuchał temat], powinien skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne" - podsumowuje.