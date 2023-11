Skandal w Bischofshofen. Norweg opóźniał skok, by zdekoncentrować rywala

42. Turniej Czterech Skoczni rozpoczął się od zwycięstwa wracającego do formy Jensa Weissfloga, który wyprzedził Espena Bredesena o 8,1 punktu. W Garmisch-Partenkirchen kolejność była odwrotna, ale na półmetku całego Turnieju z przewagą pół punktu wciąż prowadził Niemiec. Weissflog lepiej wypadł także w Innsbrucku, gdzie był drugi przy piątej pozycji swojego rywala. Różnica pozostawała jednak na tyle niewielka, że o końcowej kolejności miał zdecydować konkurs na największym z obiektów - w Bischofshofen.

Pierwsza seria należała do Bredesena, który odrobił w niej połowę strat do Weissfloga w klasyfikacji generalnej. Niemiec w finałowej serii miał atakować z czwartej pozycji, a tuż przed nim skakać miał Lasse Ottesen.

I właśnie wówczas doszło do skandalu, o którym głośno było jeszcze długo. Drugi z Norwegów wyjątkowo dokładnie zaczął sprawdzać swój sprzęt - poprawiał plastron, kontrolował zapięcia swoich nart, raz po raz dotykał kasku. Gdy już wydawało się, że jest wreszcie gotowy, całe sprawdzanie zaczynało się na nowo. Ottesen spluwał na szczęście, ponownie wygładzał plastron z numerem i raz jeszcze schylał się do wiązań. Dla widzów jasnym stało się, że Norweg robi wszystko, by po prostu opóźnić swój skok i wybić z rytmu czekającego na swoją kolej Weissfloga.