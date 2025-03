Skandal, jakiego skoki nie widziały. To prawdziwy powód dyskwalifikacji Norwegów

Pierwotnie wszyscy skupili się na tym, że Norwegowie mogli duplikować czipy, którymi Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) oznacza kombinezony. I tego dotyczył protest Polski, Austrii i Słowenii. Ten został jednak przez FIS odrzucony.

Sprawa była znana wielu ekipom od piątkowego popołudnia. Toczone były rozmowy, ale potrzebny był dopiero skandal na skoczni, by rozwiązać problem.

Czarny dzień dla skoków narciarskich

Już odbyła się ceremonia kwiatowa z udziałem Słoweńca Domena Prevca, Norwega Mariusa Lindvika i Austriak Jana Hoerla. Za moment wstrząs. Pojawiły się dyskwalifikacje i Lindvika, i Johanna Andre Forfanga.

Jak się okazało, to był efekt kolejnych protestów. Między innymi Niemców i Japończyków. Tym ostatnim zależało tym bardziej, że czwarty był Ryoyu Kobayashi. Po dyskwalifikacji Lindvika to właśnie on wskoczył na podium.

Otrzymaliśmy pewne informacje w sobotnie popołudnie o dziwnych aktywnościach w kombinezonach u jednej z ekip. Badaliśmy sytuację. Wykonaliśmy rutynową kontrolę. W czasie pierwszej serii konkursowej otrzymaliśmy oficjalny protest od trzech ekip. Sprawdziliśmy norweskich skoczków. Mogliśmy przeprowadzić jednak dokładną kontrolę dopiero po zawodach. Rozcięliśmy norweskie kombinezony. To nie było dobry dzień dla skoków narciarskich ~ przyznał Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich.

To zdecydowanie był jeden z czarniejszych dni. Dziwi tylko fakt, że FIS tak długo zwlekała z działaniami, bo różne ekipy, w tym także polska sygnalizowały już od wielu miesięcy, że jest problem z norweskimi kombinezonami.

- Na filmach ewidentnie widać, że kombinezony Norwegów były otwarte. Mieli zupełnie nowe nogawki, w środku których były paski i to wewnątrz materiału. To jest zabronione - mówił Mathias Hafele, specjalista od sprzętu w polskiej ekipie.



I właśnie owe paski, czyli dodatkowy materiał, w nogawkach, którego tam nie powinno być, były powodem dyskwalifikacji norweskich zawodników. W sumie zdyskwalifikowano trzech z czterech norweskich skoczków w konkursie. Po pierwszej serii spotkało to Kristoffera Eriksena Sundala, a w finałowej Forfanga i Lindvika. Reklama





Thomas Thurnbichler aż kipiał. "To jest, jak doping. Tu chodzi o oszustwo"

- To, z czym mamy do czynienia, to jest jak doping w sporcie. To nie jest błaha rzecz. Tu nie chodzi o większy obwód, ale o oszustwo w najczystszej postaci. To jest niewiarygodne. Zwłaszcza kiedy pomyślę, że obok mnie stoi trener, który dopuszcza się takich rzeczy. Widać było, że rozpruwają nogawki. Ten zabieg miał na celu obniżenie kroku. To jest coś, co widzieliśmy na wielu zdjęciach. Pokazywaliśmy je tydzień po tygodniu kontrolerom, ale nie było żadnej reakcji - mówił Thomas Thurnbichler, trener kadry polskich skoczków.

- Powinny polecieć niektóre głowy w FIS za to, co się stało - kipiał ze złości Thurnbichler.

Austriak podkreślał, że bardzo dobrze się stało, że wszystko najpierw trafiło do przestrzeni publicznej. Dzięki temu FIS mnie mogła zamieść sprawy pod dywan, bo zaczęły ją dopytywać o to, co jest na nagraniach wszystkie media. To na pewno pomogło.

- Ta decyzja jest w duchu sportu. Takie rzeczy nie mogą się zdarzać w przyszłości. Mam nadzieję, że to, co się stało, doprowadzi do pewnych zmian w tym sporcie - przyznał trener polskiej kadry. Reklama

Adam Małysz komentuje. "Niesportowe zachowanie"

- Wszyscy coś kombinują, ale w ramach przepisów. To, co zrobili Norwegowie, to było bardzo niesportowe zachowanie. Przykro, że to stało się w Norwegii. W kraju, który zorganizował mistrzostwa świata - mówił Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

- To z pewnością nie jest dobre dla wizerunku skoków. Może jednak to przyniesie zmiany i rywalizacja będzie bardziej fair - powiedział Andreas Widhoelzl, trener austriackich skoczków.

To pierwsza od dawna taka sytuacja w skokach, że kilka krajów zjednoczyło się w walce o fair play w tym sporcie.



- Jeden pozytyw z tego jest taki, że coś wygraliśmy. Jestem zadowolony z tego, że team po raz pierwszy tak stanowczo zareagował - podsumował Małysz.

Norwegowie straca więcej medali? Jest zagrożenie

Czy to, co wydarzyło się w sobotę, będzie skutkowało też dyskwalifikacjami we wcześniejszych konkursach?

- W tej chwili za wcześnie o tym mówić - powiedział Pertile mediom.

Na razie to tylko spekulacje, ale może się okazać, że będą też podjęte decyzje w sprawie konkursów, które już zostały rozegrane. Stąd też protest Niemców, bo liczą na to, że mistrzem świata na normalnej skoczni zostanie Andreas Wellinger. Reklama

Z Trondheim - Tomasz Kalemba, Interia Sport

